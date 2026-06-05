מדינה נוספת אוסרת על כניסתם של בן גביר וסמוטריץ' לשטחה

שבועיים אחרי שצרפת אסרה על השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להיכנס לשטחה, כעת מדינה אירופית נוספת הודיעה כי תאסור את כניסתו וכן הטילה סנקציות דומות על שר האוצר בצלאל סמוטריץ'

סנקציות נוספת: ראש ממשלת אירלנד מיהאל מרטין הודיע היום (שישי) כי הוחלט לאסור את כניסתם של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לשטח המדינה. ההחלטה התקבלה לאחר התייעצות עם משרד המשפטים המקומי ושר המשפטים האירי ג'ים אוקלהאן.

לטענת מרטין, ההחלטה התקבלה בעקבות "הצהרותיהם הפומביות, המביעות רצון לראות את מחיקת הפלסטינים מארצם. מדובר במשהו שהקהילה הבינלאומית צריכה לקחת בחשבון, ונפעל לקדם זאת גם עם אחרים".

מרטין הוסיף וטען כי " התנהלותם מצדיקה סנקציות גם ברמה הבינלאומית של האיחוד האירופי, ואנחנו נעלה את הסוגייה הזו". עם זאת, ראש הממשלה הודה כי "השאלה האם נוכל לקבל תמיכה מספקת מצד שאר מדינות האיחוד היא עניין אחר".

כזכור, לפני שבועיים ממשלת צרפת הודיעה על איסור כניסתו של בן גביר למדינה, זאת בעקבות מה שמוגדר בפריז כ"מעשים בלתי קבילים" מצד השר כלפי אזרחים צרפתים ואירופאים שלקחו חלק במשט לעזה. בהצהרה הרשמית הובהר כי אף שהממשל הצרפתי מסתייג מפעילות המשט עצמו – ואף כינה אותה מיותרת ומעמיסה על גופי הדיפלומטיה – היא אינה מוכנה לעבור בשתיקה על איומים, הפחדות או אלימות כלפי אזרחיה, בייחוד כשהם מגיעים מצד נבחר ציבור.



