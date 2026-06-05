עזיבה נוספת: הח"כ מיש עתיד הגיש את התפטרותו מהכנסת

עכשיו זה רשמי: ח"כ בועז טופורובסקי הגיש היום (שישי) ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה את מכתב התפטרותו מהכנסת. בעקבות ההתפטרות, עוז חיים צפוי להיכנס במקומו לכנסת, על פי הרשימה של יש עתיד.

כזכור, בשבוע שעבר טופורובסקי הודיע כי הוא לוקח פסק זמן מהחיים הפוליטיים ולא יתמודד בבחירות הקרובות. בהודעה מטעם טופורובסקי נכתב: "אחרי למעלה מ-20 שנות עשייה ציבורית, במהלכן זכיתי לכהן בשורת תפקידים, החל מיו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית ועד יו"ר סיעת יש עתיד ויו"ר הקואליציה בתקופת ממשלת השינוי, החלטתי שהגיעה העת לקחת פסק זמן מהחיים הפוליטיים ולפתוח פרק חדש".

"יש עתיד הייתה ותהיה עבורי בית ומשפחה. מקום שבו צמחתי כשליח ציבור ופעלתי לאורך שנים, חדור תחושת שליחות ורצון לעשות טוב" הוסיף. אני גאה בדרך שעשינו יחד, בחברים ובחברות הנפלאים שפעלו ופועלים בכל כוחם, מתוך פטריוטיות ורצון לתרום למדינה ולאזרחיה ובכל ההישגים שהצלחנו להשיג ולקדם לאורך השנים".

"אני מסיים את תפקידי בכנסת בתחושת סיפוק על העשייה הציבורית, אך גם עם תחושת החמצה לנוכח המאבק המתמשך לשיפור הבטיחות בדרכים. זהו תחום הקרוב ללבי, מאבק של הצלת חיים, שעוד נדרשת בו עבודה רבה".

"איחולי הצלחה גם לעוז חיים, שייכנס במקומי לכנסת. מנכ"ל המועצה הציונית, פעיל וותיק ביש עתיד ואדם ראוי ומוכשר ביותר. בזמן הקרוב אגיש ליו"ר הכנסת את התפטרותי ולא אתמודד ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה".