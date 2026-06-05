איתן למברג הובא למנוחות: "היית אמור להנהיג את המדינה הזאת"

יום אחרי שנהרג מפגיעת טיל נ"ט בקרב בדרום לבנון, סרן איתן שמואל למברג ז"ל הובא למנוחות היום (שישי) בחלקה הצבאית בבית העלמין גני אסתר בראשון לציון. מאות בני אדם - בהם בני משפחתו, חבריו וכן תא"ל במיל אביגדור קהלני, סמל הגבורה של לוחמי חטיבה 7 - ליוו אותו בדרכו האחרונה.

האם לימור הספידה את בנה הבכור, כששאלה: "מה אפשר לומר על קצין יפה תואר, חכם ושאפתן שנהרג בגיל 21? בני בכורי, היית אמור להנהיג את המדינה הזאת. היית מלא בערכים, אהבת הארץ, ציוני גאה. בפלייליסט שלך היה שילוב של טונה, נעמי שמר והגבעטרון. בן זוג נפלא לליאל, נכד ואחיין למופת".

לימור ציינה כי איתן "היה ראשון להתנדב, והיה בטנק הראשון שהגיע לבופור. שלוש שנים אינטנסיביות מעזה ללבנון".

"אהוב שלנו, תודה על מה שנתת לנו. על ההומור המיוחד שלך, על עוגת הגבינה שאהבת" נפרדה בדמעות. גאים בך אהוב שלי, אתה הכי איתן שלי, נוח על משכבך בשלום".

בני המשפחה נפרדים צילום: אבשלום ששוני\פלאש 90

גם האב שלמה הספיד את בנו בהלוויה. "המילה 'גיבור' זה איתן. תמיד רץ ראשון לאש, ראשון להגן על פקודיו" סיפר. "הילד שלנו אהב את ההורים, האחים ובעיקר את בת הזוג ליאל. הוא אהב את השירים בליל הסדר ואת החגים. אהבת את הבית והעולם. כששאלנו 'איך שם בלבנון?', תמיד ענית: 'בסדר'".

איתן למברג מובא למנוחות צילום: אבשלום ששוני\פלאש 90

בת הזוג ליאל סיכמה את ההספדים כשנפרדה מאיתן בדמעות. "אהבת חיי, שה לי לחשוב עליך בלשון עבר. כמה אנשים אוהבים אותך, מעריצים אותך, איתן שלי. טוב הלב שלך, אהבה לארץ, להיות ראשון ותמיד לעזור. היית אהבה אמיתית, כשהיית חוזר אחרי חודשיים-שלושה חיבקת ונישקת אותי".

"הסיפור שלך הוא שנלחמת בגבורה והשארת חותם" סיימה. "תמיד תישאר האהבה הכי גדולה שלי. תודה על ארבע שנים וחצי מדהימות שלנו יחד. אוהבת אותך".