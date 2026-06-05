ראש המוסד רומן גופמן בביקור רשמי ראשון: "נצח ישראל לא ישקר"

ראש המוסד הנכנס, האלוף רומן גופמן, הגיע הבוקר (שישי) לביקור רשמי ראשון ברחבת הכותל המערבי מאז כניסתו הרשמית לתפקיד הרגיש והחשוב בצמרת מערכת הביטחון.

את פניו של ראש המוסד קיבל רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ. השניים סיירו ברחבה ונשאו יחד פרקי תהילים ותפילות מיוחדות להצלחתו של גופמן בהובלת הארגון, וכן להצלחת מדינת ישראל, לוחמי צה"ל, אנשי המוסד וכלל כוחות הביטחון הפועלים בחזיתות השונות.

בסיום הביקור והתפילה, הטמין ראש המוסד פתק אישי בין אבני הכותל המערבי כמסורת הנהוגה. לאחר מכן, ניגש לחתום בספר המבקרים הרשמי של המקום הקדוש, שם בחר לכתוב את הפסוק המרגש: "נצח ישראל לא ישקר!".