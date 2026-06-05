יועז הנדל נשאל אם הוא יישב עם נתניהו: "התשובה שלי ברורה"

יו"ר מפלגת 'המילואימניקים', השר לשעבר יועז הנדל, נשאל האם הוא יישב בממשלה תחת נתניהו, והשיב: "התשובה שלי מאוד ברורה"

יו"ר מפלגת 'המילואימניקים' והשר לשעבר, יועז הנדל, משרטט את הקווים האדומים שלו לקראת המערכת הפוליטית הבאה ומבהיר בצורה שאינה משתמעת לשני פנים כי לא יהיה זה שישלים לראש הממשלה בנימין נתניהו קואליציה צרה.

בראיון נרחב שיפורסם בסוף השבוע בעיתון "ישראל היום", נשאל הנדל ישירות לגבי האפשרות שיחבור לנתניהו לאחר הבחירות, והשיב נחרצות: "התשובה שלי מאוד ברורה: חד וחלק, אני לא אתן לו את האצבע ה-61".

"סכנה להישען על המפלגות החרדיות או הערביות"

הנדל הסביר כי עמדתו אינה נובעת רק מהיחס האישי לנתניהו, אלא מתפיסת עולם רחבה יותר לגבי הרכב הממשלה הבאה שצריכה לקום בישראל, שלדבריו חייבת להתבסס על מכנה משותף רחב וציוני.

"אני מצהיר ומתחייב ויודע שזו סכנה אם אנחנו נקים שוב ממשלה שנשענת על המפלגות החרדיות או על הערביות", הדגיש הנדל בראיון. "צריכה לקום ממשלה ציונית".

"אחראי ל-7 באוקטובר, אך גם לדברים טובים כמו הביפרים"

לצד האמירה הנחרצת נגד מתן רשת ביטחון פוליטית לנתניהו, הנדל מבקש להציג גישה עניינית ומורכבת יותר כלפי ראש הממשלה, ומותח ביקורת על השיח הציבורי שלדבריו הפך ליצרי ושטוח מדי סביב דמותו של איש אחד.

"אנשים מפתחים פרנויות סביב נתניהו, וזה הפך להיות אבן הבוחן", טען הנדל. "אני חושב שנתניהו צריך ללכת הביתה: הוא אחראי על 7 באוקטובר, אך יש לו גם אחריות על דברים טובים כמו מבצע הביפרים".

את דבריו חתם הנדל בקריאה לשנות את מיקוד השיח הפוליטי בישראל: "בעיניי, זו טעות מהותית לעסוק רק בו. אני לא קם בבוקר והולך לישון בלילה כשאני חושב עליו".