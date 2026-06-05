הרב ניר בן ארצי זועק: "תברחו משם עכשיו; ישחטו אתכם ברחובות"

בשיעורו האחרון, נשא הרב ניר בן ארצי דברים נוקבים המופנים ליהדות התפוצות ולהנהגה הרוחנית בישראל. הרב קרא לרבנים בארץ "לזעוק ולצעוק" לכל הקהילות בחו"ל כי עליהן לעזוב את הגולה לאלתר ולעבור לישראל.

"לברוח מחוץ לארץ"

לדברי הרב, הסכנה האורבת ליהודים בחו"ל היא ממשית ומיידית. "יהרגו אתכם, ישחטו אתכם," הזהיר הרב בנאום טעון, תוך שהוא מציין כי בקרוב ייראו מראות קשים בטלוויזיה. הרב הדגיש כי לא מדובר בקללה אלא במציאות שהוא רואה לנגד עיניו: "ישחטו אתכם ברחובות, בבתים שלכם, בדרך הביתה, באוטו".

הרב הוסיף כי ניסיונות של יהודים להיטמע או להתחפש לגויים לא יועילו, שכן האנטישמיות תזהה אותם בכל מקרה: "יודעים שאתה יהודי ואתה לא יכול להתחפש לגוי... גם אם תשים לך צלב באף ובאוזן – יודעים שאתה יהודי".

תוכנית המיליונים: ליישב את הנגב והגליל

הרב בן ארצי הציג חזון דמוגרפי רחב היקף, במסגרתו מיליוני יהודים יעלו לישראל ויישבו את אזורי הפריפריה וההתיישבות. לפי חזונו, יש להביא מיליון יהודים לנגב, מיליון לגליל המערבי, ומיליון נוספים לרמת הגולן ולשומרון. מעניין לציין כי הרב הדגיש שההתיישבות צריכה להיות באזורים אלו "ולא בתל אביב".

מתקפה על "רבנים מחופשים"

חלק ניכר מדבריו הקדיש הרב לביקורת פנימית על רבנים המעודדים יהודים להישאר בקהילותיהם בחו"ל, בארגנטינה, מקסיקו, קנדה, פריז ולונדון. הרב כינה אותם "שקרנים ורמאים" וטען כי המניע שלהם הוא כלכלי בלבד: "תגידו שזה כדי לקחת כסף מהם... לקחת תרומות מהם להביא לבית, לקנות בתים ומגרשים ולחתן את הילדים שלכם".

"נגמרה הגלות"

בסיכום דבריו הבהיר הרב כי העידן הנוכחי הוא עידן של גאולה ומשיח, וכי הניסיון להיאחז בגלות "מעצבן את הקדוש ברוך הוא" וגורם להסתלקות השכינה. הרב קרא לכל היהודים לעלות לארץ, לקפל את בתי הכנסת בחו"ל ולהביא את ספרי התורה לישראל.

את דבריו חתם בקריאה ברורה: "לצעוק להם לעלות, כל היהודים לארץ ישראל, להתגייס לצה"ל, כולם!".