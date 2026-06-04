חשד לרצח כפול: שני צעירים נורו למוות ביפיע

הפשיעה בחברה הערבית: שני גברים כבני 25 נורו הערב (חמישי) באירוע אלימות שהתרחש ביפיע ונפצעו באורח אנוש. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה מצאו אותם עם פציעות חודרות, אך לאחר ביוצע בדיקות רפואיות נאלצו לקבוע את מותם במקום. בכך מספר הנרצחים בחברה הערבית עלה ל-121 בני אדם מאז תחילת שנת 2026.

פרמדיקים במד"א צליל ביטון ועאטף סאלם, סיפרו כי "הפצועים שכבו על הרצפה כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".

מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע, כשנאמר כי הרקע פלילי. שוטרים הוזנקו לזירה ופתחו בסריקות לאיתור חשודים בירי.



