הרב הירש: "אנחנו במלחמה - לא באיראן, נלחמים בנו"

מנהיג דגל התורה התייחס לסוגיית גיוס החרדים וטען כי "אנחנו ממש במלחמה וצריך להקריב עבור המלחמה. לא מדברים על המלחמה באיראן, אלה למלחמה של אלה בתוכנו שנלחמים בנו"

מנהיג דגל התורה, הרב הירש, התייחס לסוגיית גיוס החרדים במהלך נאומו הערב (חמישי) בוועידת איחוד בני הישיבות בירושלים.

"אנחנו ממש במלחמה וצריך להקריב עבור המלחמה. לא מדברים על המלחמה באיראן, אלה למלחמה של אלה בתוכנו שנלחמים בנו" אמר הרב הירש. "ואין לנו שום דרך לצאת מהמצב הזה, רק עם יש סיעתא דשמיא מיוחדת. צריכים להסביר לבחורים את המצב".

עוד קרא לבני הישיבות: "צריך לכוון בתפילת 'ולמלשינים על תהי תקווה וכל הרשעה כרגע תאבד'. אם כל כלל ישראל יכוון מה שצריך - הקדוש ברוך הוא יעשה מה שצריך".

בסיכום התייחס לחוק הגיוס, כשטען כי "הם רצו בחוק שחמישים אחוז מבני הישיבות ילכו לצבא. זה לא היה קורה. הם רוצים להרוס את עולם התורה ואנחנו צריכים להילחם על זה".