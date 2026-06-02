מבזקים
סרוגים

החרדים מיישרים קו ודורשים: להעביר את חוק הגיוס מיד

סיעת דגל התורה משנה כיוון ומצטרפת לש"ס: משה גפני מוסר כי בימים הקרובים הוא יעלה את חוק הגיוס להצבעה וכי הוא מצפה מכל חברי הקואליציה לתמוך בו

י"ז סיון התשפ"ו
החרדים מיישרים קו ודורשים: להעביר את חוק הגיוס מיד
גפני צילום: (קרדיט: יונתן זינדל/פלאש 90)

יושב ראש סיעת דגל התורה, משה גפני, הודיע היום (שלישי) כי הוא יעלה את חוק הגיוס להצבעה וכי הוא מצפה מכל חברי הקואליציה לתמוך בו.

בכך למעשה דגל התורה מצטרפת לדרישת ש"ס.

על פי הנחיית מנהיגיה הרוחניים של התנועה, הצעת החוק של חברי הכנסת משה גפני, אורי מקלב, יעקב אשר ויצחק פינדרוס תועלה בימים הקרובים לדיון ולאישור בקריאה טרומית במליאת הכנסת.

בסיעה דורשים לקדם את הליכי החקיקה בהקדם עד לאישורו המלא של החוק בקריאה שנייה ושלישית. הדרישה מנומקת מתוך הכרה במעמדו היסודי של לימוד התורה ובחשיבותו לקיומם של מדינת ישראל והעם היהודי.

דגל התורה משה גפני ש"ס חוק הגיוס

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה