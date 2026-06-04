שגרירות ארה"ב בישראל בהודעה דרמטית: "לנקוט בזהירות מוגברת"

מה הם יודעים? שגרירות ארה"ב בישראל פרסמה הערב (חמישי) אזהרת מסע מחודשת לישראל, כשאזרחים אמריקנים הגרים בארץ נקראו "לנקוט בזהירות מוגברת". ההודעה מגיעה יום אחרי הסיכום על הפסקת האש בלבנון, ועל רקע הקיפאון במשא ומתן בין ארה"ב ואיראן.

"בשל המתיחות הגבוהה באזור, המצב הביטחוני נותר מורכב ועלול להשתנות במהירות" נכתב בהודעה האמריקנית. "במהירות. אנו מזכירים לאזרחי ארה"ב במזרח התיכון את הצורך המתמשך בזהירות, וקוראים להם לעקוב אחרי החדשות וההתפתחויות".

בשגרירות הזכירו כי אזהרת המסע לישראל, בחריין, ירדן, כווית, עומאן, קטאר, סעודיה והאיחוד האמירויות עומד על רמה 3 - כשאזרחי ארה"ב נקראים לשקול מחדש את נסיעתם. איראן, עיראק, לבנון, סוריה, רצועת עזה ותימן נותרו באזהרת מסע לרמה 4 - עם המלצה שלא לנסוע.