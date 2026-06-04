אחרי חילופי השלטון: ישראל תפתח שגרירות חדשה במדינה האירופית

שר החוץ גדעון סער הודיע על פתיחת שגרירות חדשה בסלובניה, על רקע חילופי השלטון במדינה והשבעתו של ראש הממשלה החדש והידידותי לישראל

שר החוץ גדעון סער הודיע הערב (חמישי) על החלטתו לפתוח לראשונה שגרירות ישראלית בלובליאנה, בירת סלובניה. ההחלטה מגיעה על רקע חילופי השלטון בסלובניה אחרי שנים של ממשל עוין כלפי ישראל, כשההודעה של סער ניתנה מיד אחרי שהפרלמנט בסלובניה אישר את השבעת הממשלה החדשה בראשות יאנז יאנשה.

לפי משרד החוץ, סער הינחה את מנכ״ל משרדו, עו״ד עדן בר-טל, לפעול במהירות וביעילות להקמת השגרירות החדשה ולפתוח מיד בהליכים הנדרשים לבחירת השגריר.

"יאנז יאנשה הוא ידיד ישראל מובהק, ובחירתו מייצרת הזדמנות ייחודית לקדם את היחסים הבילטרליים בין המדינות, שהיו בשפל בשנים האחרונות עקב עוינות הממשלה הקודמת בלובליאנה" אמר סער. "משרד החוץ בראשותי יפעל ללא דיחוי למיצוי הזדמנות זו".

כאמור, במאי האחרון יאנשה זכה בבחירות לראשות ממשלת סלובניה, כשהוא הרכיב ממשלת ימין חדשה שהחליפה את ממשלת השמאל היוצאת - שהנהיגה מדינות עוינת במיוחד כלפי ישראל. במאי 2025 הכירה ממשלת סלובניה רשמית במדינה פלסטינית, ובקיץ אסרה באופן חסר תקדים על ייבוא מיישובים יהודיים ביהודה ושומרון ועל סחר נשק עם ישראל - כשהיא הייתה המדינה הראשונה באירופה שקיבלה החלטת חרם רשמית כזו.

בנוסף, בחודש שעבר ערוץ הטלוויזיה הציבורי-ממלכתי של סלובניה החרים את תחרות האירוויזיון בשל השתתפותה של ישראל, והקדיש את ימי התחרות לשבוע שידורים תחת הכותרת "קולות מפלסטין".