מהפך באירופה: אחת המדיניות העוינות לישראל מחליפה ראש ממשלה

מהפך: סלובניה, מהמדינות העוינות ביותר לישראל באירופה, החליפה אמש ממשלה. ראש הממשלה הנבחר יאנז יאנשה, הוא אוהד ישראל וידידו של יוסי דגן ראש מועצת שומרון. בפגישה שקיימו השניים בלובליאנה הבירה, יאנשה בירך את תושבי יו"ש

מהפך מדהים באירופה: במהלך השבת מדינת סלובניה הנחשבת כאחת המדינות העוינות ביותר את מדינת ישראל לצד ספרד ואירלנד, בחרה ראש ממשלה חדש: יאנז יאנשה.

ראש הממשלה החדש אוהד את המתיישבים ביו״ש, ובפגישה שנערכה לפני מספר ימים הביע חיזוק ליהודה ושומרון, ואף בירך בסירטון וידאו משותף עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן - את תושבי יהודה ושומרון, תוך שימוש במילים "JUDEA AND SAMARIA".

דגן ויאנשה (מועצה אזורית שומרון)

בממשלה הקודמת הכירו במדינה פלסטינית

בחודש מאי לפני שנה הכירה ממשלת סלובניה רשמית במדינה פלסטינית ובקיץ אסרה באופן חסר תקדים על ייבוא מיישובים יהודיים ביהודה ושומרון ועל סחר נשק עם ישראל.

סלובניה היא המדינה הראשונה באירופה שקיבלה החלטת חרם רשמית כזו.

רק בשבוע שעבר, ערוץ הטלוויזיה הציבורי-ממלכתי של סלובניה החחרים את האירוויזיון בשל השתתפות ישראל והקדיש את ימי התחרות לשבוע שידורים תחת הכותרת "קולות מפלסטין".

בשבועות האחרונים התקיימו בחירות בסלובניה. ממשלת השמאל נפלה ומי שעומד להרכיב את הממשלה הוא יאנז יאנשה, ידידו של ראש מועצת שומרון יוסי דגן. השניים נפגשו לפני למעלה משנה בביקורו בישראל ומאז מקיימים קשר רציף.

עם התקדמות המגעים להקמת הממשלה החדשה , קיימו השניים בשבועות האחרונים, פגישה 'מתחת לרדאר' בלובליאנה בירת סלובניה ודנו בשיתופי פעולה עתידיים.

סיומה של הפגישה צילמו השניים סירטון רשמי, בו שלח ראש ממשלת סלובניה המיועד מסר חם לתושבי השומרון ואמר: "אני שולח ברכות לתושבי יהודה ושומרון. אני מאחל לכם כל הטוב, חיים מאושרים, שלום וצמיחה".

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, ברך אותו על שיתוף הפעולה, ואמר לו: "אני מבקש לברך אותך בשם כל תושבי יהודה ושומרון ובשם כל אזרחי ישראל, משום שאתה בוחר בצד הנכון של ההיסטוריה".

דגן הוסיף והדגיש את החשיבות האסטרטגית של בחירתו עבור העולם החופשי: "אנחנו מתפללים להצלחתך, כי ההצלחה שלך היא ההצלחה של אירופה כולה. אני מבטיח לך שאנחנו עומדים יחד, וננצח יחד".

הקשר בין סלובניה לישראל ובמיוחד ליהודה ושומרון הוא בעל חשיבות רבה. לאחר שויקטור אורבן ראש ממשלת הונגריה הפסיד בבחירות, והונגריה שהייתה המגן העיקרי של מדינת ישראל באיחוד האירופי אינה מגנה עליה מפני סנקציות ואכן לאחרונה עברה החלטה באיחוד האירופי להטיל סנקציות על גופים וארגונים ביהודה ושומרון דבר שנמנע עד עתה בשל הטלת ווטו של הונגריה בהצבעות נגד ישראל. הקשרים עם ראש ממשלת סלובניה הנכנס ואהדתו לישראל, קריטיים למדינת ישראל ובוודאי להתיישבות ביהודה ושומרון.