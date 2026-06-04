הרמטכ"ל אישר: תפקיד חדש לברק חירם, מזכיר צה"ל חדש בארה"ב

רגע אחרי מינויו של גיא מרקיזנו כמזכיר הצבאי של ראש הממשלה, הרמטכ"ל אייל זמיר הודיע על קידומם של 2 קצינים נוספים

מינויים חדשים בצה"ל: הרמטכ"ל אייל זמיר הודיע הערב (חמישי) על מינויים של שני קצינים לתפקידים חדשים, כשהמינויים אושרו על ידי שר הביטחון ישראל כ"ץ. בצה"ל אמרו כי הרמטכ"ל התקשר לקצינים ובירך אותם.

לפי הודעת דובר צה"ל, תת אלוף טל פוליטיס לתפקיד נספח צה"ל בוושינגטון, כשהקצין יועלה לדרגת אלוף. פוליטיס, במקור מגוש קטיף, היה בעבר מפקד השייטת. המינוי מגיע אחרי חצי שנה שבו ישראל לא החזיקה בנספח הגנה קבוע בארה"ב, בשל מחלוקות פוליטיות מול שר הביטחון.

בנוסף, בהתאם לסיכום בדיון האיוש לפני מספר חודשים, תת-אלוף ברק חירם ימונה לתפקיד ראש חטיבת המבצעים וייכנס לתפקידו בימים הקרובים.

המינויים החדשים מגיעים מיד אחרי מינויו של תא"ל גיא מרקיזנו כמזכיר הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו - מה שלמעשה אפשר את קידומם של שני הקצינים הנותרים. בצה"ל אמרו כי "לאחר הודעה על בחירתו לתפקיד המזכיר הצבאי לראש הממשלה הרמטכ״ל שוחח עם תת-אלוף גיא מרקיזנו ואיחל לו הצלחה רבה במילוי תפקידו".