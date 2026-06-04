יומיים אחרי מינוי גופמן: נתניהו החליט על מזכירו הצבאי החדש

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע לשר הביטחון ולרמטכ"ל על החלטתו לגבי מינוי מזכירו הצבאי החדש, שיקודם לדרגת אלוף. הוא יחליף בתפקיד את רומן גופמן, שנכנס השבוע לתפקיד ראש המוסד

עכשיו זה רשמי: ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע היום (חמישי) לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולרמטכ״ל אייל זמיר על החלטתו למנות את תת-אלוף גיא מרקיזנו למזכירו הצבאי. מרקיזנו יועלה לדרגת אלוף ויחליף את האלוף רומן גופמן, שמונה על ידי ראש הממשלה לראשות המוסד ונכנס לתפקידו החדש מוקדם יותר השבוע.

תא״ל מרקיזנו שירת כמפקד גדוד 405, אגד ארטילריה, כמפקד חטיבת האש 209, כמפקד חטיבת האש 215, כראש מחלקת תכנון בזרוע היבשה וכראש מטה פיקוד הצפון. בתפקידו האחרון שירת תא״ל מרקיזנו כמזכירו הצבאי של שר הביטחון.

בלשכת ראש הממשלה גם אמרו כי "תא״ל מרקיזנו רכש ניסיון רב בתיאום בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, ועל כן יוכל להיכנס לתפקידו מיידית ללא צורך בתקופת חפיפה".