מהיום זה רשמי: רומן גופמן הוא ראש המוסד

עם כניסתו של רומן גופמן באופן רשמי לתפקידו החדש כראש המוסד, ראש הממשלה נתניהו פרסם את נאומו בו שיבח את גופמן על פועלו למען ישראל

עכשיו זה רשמי: יום אחרי שקיבל את האישור מבג"ץ בעקבות דחיית העתירה נגדו, רומן גופמן נכנס היום (שלישי) באופן רשמי לתפקיד ראש המוסד. עם תחילת העבודה שלו, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם את נאומו מהטקס בו שיבח את גופמן על עבודתו.

"אדמת בלרוס הצמיחה שורת מנהיגים לישראל. רומן, כשכף רגלך דרכה לראשונה בארץ ישראל, בגיל 14, עלית עם הוריך – לודמילה ז''ל, וולדיסלב, שנמצא איתנו כאן. עליתם מבלרוס היישר לעיר אשדוד. אתה פילסת את דרכך בעשר אצבעותיך. עשר אצבעות זה שני אגרופים" אמר נתניהו. "כשרומן בא, נתנפלו אליו. ילד זר, מדבר בהגייה רוסית, אתם יודעים מה קורה לילדים. אבל רומן פילס את דרכו בעשר אצבעותיו - שני אגרופיו - והיה מקום שני באגרוף לנוער כבר בגיל 17. לא רע, רומן. סימן לבאות".

עוד הוסיף ופנה לגופמן: "רומן, צלחת את כל המכשולים. התגברת על כל החתחתים בדרך למינוי. וכעת אתה מתמנה רשמית לראש המוסד ה-14 של ישראל. אני מברך אותך בשמי ובשם העם כולו. עלה והצלח!".

"סופו של המשטר האיראני לחלוף מהעולם - נעזור לו להגיע לזה"

נתניהו הזכיר לגופמן: "אתה אמרת: 'תנו לנו לנצח, תפעילו אותנו!'. גיליתי את זה אחרי שגיליתי אותך. ראיתי את הדברים לפני ששמעתי אותם. ואחר כך ראיתי את הסרטון. פנית לבכירי צה"ל באותו סרטון מפורסם, ואמרת: 'תנו לנו לנצח, תפעילו אותנו!', וכמה ישבו, מחייכים. אפילו חלק מגחכים. אבל אתה לא נרתעת. הטמעת את רוח הניצחון בכל תפקיד שאליו הגעת".

"רומן הביא לתפקיד המזכיר הצבאי של ראש הממשלה ערך עצום. אתה הראית, וראיתי את זה חיש מהר, שיש לך יכולת למידה מרשימה, חדות מחשבה, ראייה כוללת של תמונת המערכה עם ירידה לפרטים, כושר תחבולנות יוצא דופן - כלומר, לצאת מהמסגרת, לחפש משהו שהאויב לא חשב עליו, אבל מהווה נקודת תורפה יסודית - כושר תחבולנות ולא פחות מכך – שאיפת ניצחון".

בסיכום נתניהו התייחס גם להמשך המלחמה באיראן והבהיר כי "המוסד יוסיף להימצא בחוד החנית של המאבק שלנו בתוקפנות של איראן. בהמשך למדיניות העקבית שאנו מובילים מזה שנים – לא נאפשר למשטר האיראני לסובב את הגלגל לאחור. לא ניתן לו להשיג נשק גרעיני, לא ניתן לו לאיים על קיומנו. משטר האימים הזה, שסופו לחלוף מן העולם - ואנחנו נעזור לו להגיע ליעד הזה - לא ישוב לאיים עלינו בפצצות גרעין ובאלפי טילים בליסטיים קטלניים. זוהי ההנחיה שלי – וזוהי המשימה שלכם! זוהי המשימה שלך רומן, ושל כל האלפים שנמצאים כאן היום״.