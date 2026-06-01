בג"ץ אישר את גופמן; בממשלה חוגגים "נוק-אאוט ליועמ"שית"

בכירים בקואליציה תקפו בחריפות את גלי בהרב-מיארה לאחר ששופטי העליון דחו מכל המדרגות את עמדתה. סמוטריץ': "גלי וחבורתה הובילו מסע הכפשה נגד גיבור ישראל". מזכיר הממשלה פוקס: "סוללת עורכי הדין נתנה נוק-אאוט ליועצת".

החלטת בית המשפט העליון לדחות ברוב דעות את העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד, הציתה גל תגובות חסר תקדים במערכת הפוליטית. פסק הדין שהותיר את היועצת המשפטית לממשלה בעמדת מיעוט מביכה מול השופטים גרוסקופף ושטיין, הפך במהירות לכלי נשק פוליטי בידי בכירי הקואליציה, המאשימים את הייעוץ המשפטי ב"מסע רדיפה וסיכול ממוקד" של מינויי הממשלה.

סמוטריץ': "היועמ"שית פועלת ממניעים אישיים"

יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', שיגר תגובה חריפה במיוחד שבה האשים את בהרב-מיארה בהתנהלות בלתי חוקית ופוליטית: "היום כולם כבר מבינים, זו הפכה להיות שיטה. היועמ״שית מסכלת באופן מכוון ובלתי חוקי מינויים של ממשלת הימין שלא מוצאים חן בעיניה האישיות. אפילו בג"ץ לא מקבל את עמדתה, פעם נוספת. גלי וחבורתה הובילו מסע הכפשה, השפלה ודמוניזיציה כנגד אלוף מעוטר בצה״ל, גיבור ישראל שחירף נפשו ואף נפצע בשבעה באוקטובר".

שר האוצר הוסיף וסיפר על עבודתו המשותפת עם גופמן בחדרים הסגורים, שם פגש לדבריו "עוצמות מיוחדות של תחבולה, תעוזה וחכמה". הוא קשר בין החלטה זו לאישור מינויו של האלוף דוד זיני, וחתם: "המינויים האחרונים של זיני וגופמן הם ביטוי לראשי ארגונים חדשים עם חדות מחשבה ותפיסה ערכית הכרחית של ניצחון והכרעה".

מזכיר הממשלה: "נוק-אאוט ליועצת"

בסביבת משרד ראש הממשלה הביעו סיפוק עצום מההחלטה, שנחשפה רשמית בפסק הדין מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, מיהר לחגוג את ההישג ברשתות החברתיות וכתב: "קם ונהיה. ברוך ה'. ראש המוסד רומן גופמן! בהצלחה אח יקר! ותודה לסוללת עורכי הדין שנתנו נוק-אאוט ליועצת – עוה"ד הראל ארנון, אבי סגל ואוהד שלם!"