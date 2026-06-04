סקר מנדטים: בנט ולפיד בשפל חדש; נתניהו בצרות

סקר מנדטים חדש של אתר 'זמן ישראל', שנערך על ידי מכון 'טקטיקה מחקרים ומדיה', מציג תמונת מצב מרתקת וצפופה במיוחד בצמרת המערכת הפוליטית, לצד שינויים משמעותיים ביחסי הכוחות ומכה לא פשוטה לגוש הממשלה הנוכחי.

על פי נתוני הסקר, לו הבחירות היו נערכות היום במפת המפלגות הקיימת, גוש האופוזיציה היה זוכה לרוב מוצק של 62 מנדטים (ללא המפלגות הערביות), בעוד גוש הקואליציה נעצר על 50 מנדטים בלבד. המפלגות הערביות מקבלות בסקר זה 8 מנדטים.

צמרת צפופה: בנט ואיזנקוט נושפים בעורף הליכוד

בחלוקה לפי מפלגות, מפלגת הליכוד שומרת על מעמדה כמפלגה הגדולה ביותר אך נחלשת לנתון של 23 מנדטים. מיד אחריה, במרחק נגיעה, ניצבת מפלגת 'ביחד' בראשות ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שמקבלת 21 מנדטים. את השלישייה המובילה סוגרת מפלגת 'ישר' בראשות גדי איזנקוט, שממשיך במגמת התחזקות משמעותית ורושם הישג של 19 מנדטים.

במרכז הטבלה, מפלגת 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן מתייצבת על נתון דו-ספרתי של 10 מנדטים ומקדימה במעט את המפלגות החרדיות: מפלגת ש"ס בראשות אריה דרעי זוכה ל-9 מנדטים, בעוד מפלגת 'הדמוקרטים' ויהדות התורה מקבלות 8 מנדטים כל אחת.

בחלקה התחתון של המפה, מספר מפלגות מפתח מגרדות את אחוז החסימה: עוצמה יהודית עם 6 מנדטים, ואילו רע"מ, חד"ש-תע"ל, הציונות הדתית וכחול-לבן מקבלות 4 מנדטים כל אחת. מפלגת 'המילואימניקים' ותנועת בל"ד אינן עוברות את אחוז החסימה (0).

תרחיש האיחודים: הקואליציה יציבה על 50, בנט נחלש

הסקר בחן השבוע גם תרחיש חלופי ומעניין, שבו המפלגות הערביות מתאחדות מחדש לרשימה המשותפת, ובמקביל נרשם איחוד בימין בין הציונות הדתית לעוצמה יהודית. על פי הנתונים, גם בתרחיש זה גוש הקואליציה שומר על כוחו ואינו עולה, כשהוא נותר על 50 מנדטים בלבד.

נתון בולט נוסף שעולה ממפת המנדטים האלטרנטיבית הוא המשך מגמת ההתחזקות של גדי איזנקוט לצד היחלשות מסוימת של נפתלי בנט. בשני התרחישים שנבחנו, איזנקוט מתבסס היטב בצמרת וגורף 19 מנדטים, בעוד בנט יורד ל-21 מנדטים בתרחיש הרגיל, ואילו בתסריט האיחודים הוא נחלש עוד יותר ויורד ל-20 מנדטים.

למעשה, בתרחיש שבו מתקיימים האיחודים בשני קצוות המפה, המרחק בין המפלגות הגדולות הופך למזערי וכמעט זניח: רק מנדט אחד בודד מפריד בין הליכוד (21 מנדטים בתרחיש זה) לבין 'ביחד' של בנט, ומנדט אחד בלבד מפריד בין בנט לבין מפלגתו של גדי איזנקוט. המציאות הזו מבטיחה כי המאבק בצמרת לקראת מערכת הבחירות הבאה יהיה צפוף ופתוח לחלוטין.