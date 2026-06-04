"כשקשה לי אני מתייעצת עם הבעל שם טוב": פרידה עוזיאל מפתיעה

מאחורי המוזיקה, הריאליטי והחשיפה הגדולה ברשת, פרידה עוזיאל חושפת בראיון מיוחד את הקשר העמוק שלה לדת, למסורת ולאמונה שעליה גדלה בנתיבות - ומסבירה למה זה הדבר שהכי שומר עליה בתוך עולם הבידור

מאז שיצאה מבית האח הגדול, פרידה עוזיאל הפכה לאחת הדמויות הכי מדוברות ברשת - אבל לצד המוזיקה, הסטייל והחשיפה האישית, יש דבר אחד שתמיד נשאר חלק ממנה: החיבור לדת ולמסורת.

בריאיון שנערך בהשקת העונה החדשה של רוקדים עם כוכבים, שבה היא משתתפת לצד הרקדן בוריס, פרידה דיברה על האמונה, הבית המסורתי שבו גדלה - והקשר שלה לקדוש ברוך הוא שמלווה אותה גם בתוך עולם הבידור.

צפו בראיון של פרידה לסרוגים

ראיון לסרוגים

"גדלתי בבית מסורתי"

בריאיון החדש פרידה סיפרה שהעולם הרוחני תמיד היה חלק מהחיים שלה - הרבה לפני הפרסום. "גדלתי בנתיבות, בבית מסורתי", היא אמרה. "למדתי בבית ספר דתי. אלה דברים שלא היו זרים לי".

לדבריה, אנשים לפעמים חושבים שמדובר ב"שינוי" חדש שעברה, אבל מבחינתה זה תמיד היה שם. "אני לא רק דף אחד", היא הסבירה. "אני ספר. וכל תקופה בחיים זה עוד דף שמדפדפים בו"

"כל דבר אצלי זה בעזרת השם"

בהמשך פרידה דיברה גם על הדרך שבה האמונה משפיעה עליה ביומיום. "היום כל דבר אצלי זה בעזרת השם" היא אמרה. "יש לי קשר מאוד קרוב לאמונה"

היא אפילו חשפה שכשהיא צריכה עצות או הכוונה, היא פונה לעולם הרוחני שמלווה אותה מאז הילדות: "כשאני צריכה עצות אני הולכת ומתייעצת עם הבעל שם טוב".

פרידה צילום: פרידה עוזיאל (צילום: אלון דניאל)

"זה משאיר אותי שפויה"

כשנשאלה איך הערכים שגדלה עליהם משפיעים עליה היום, פרידה עצרה לרגע ואמרה: "וואו, זו שאלת עומק". לדבריה, האמונה היא אחד הדברים המרכזיים שמחזיקים אותה בתוך החיים העמוסים של עולם הבידור.

"אלה דברים שטמועים בי" היא אמרה. "וברוך השם שיישארו לנצח, כי זה משאיר אותי שפויה".

ערב הבכורה השלישי של רוקדים עם כוכבים, מוצ"ש בקשת 12.