כוחות גבעתי חיסלו מחבל בהיתקלות פנים אל פנים ואיתרו כלי נשק

במהלך פעילות צפונית לנהר הליטאני, כוחות חטיבת גבעתי חיסלו מחבל בהיתקלות פנים אל פנים ואיתרו עשרות אמצעי לחימה של חיזבאללה. צפו בתיעוד

לפני הפסקת האש: בצה"ל פרסמו כעת תיעוד מתקרית שהתרחשה אתמול (רביעי), במהלכה לוחמי סיירת גבעתי זיהו וחיסלו בהיתקלות פנים אל פנים מחבל חיזבאללה חמוש בכלי נשק מסוג 'קלאצ'ניקוב'. בצה"ל אמרו כי המחבל שחוסל פעל בסמוך לכוח, צפונית לנהר הליטאני.

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צילום: דובר צה"ל

לאחר מספר שעות, כוחות החטיבה פשטו על מחסן אמצעי לחימה של חיזבאללה במרחב, ואיתרו בתוכו עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים. בין היתר, הכוחות איתרו כלי נשק מסוג 'קלאצ'ניקוב' ושוטגאנים, טיל זעיר קרקע-אוויר, מחסניות, רימונים וציוד לחימה נוסף.

כמו כן, חיל האוויר חיסל במהלך הלילה שתי חוליות מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו במרחבים צור ושקרא.