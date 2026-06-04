המגיש הוותיק מודה: "אני מתייחס לחרדים כאל אויב"

גל אירועי התקיפה והמחאות האלימות מצד קבוצות קיצוניות נגד בכירים במשטרה, בצבא ובמערכת המשפט – שהגיע אמש לשיאו עם השחתת ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג – ממשיך לחולל סערות ענק בתקשורת. מי שבחר להגיב הבוקר (חמישי) בטונים חריפים וקיצוניים במיוחד הוא איש התקשורת רון קופמן, שיצא בהשתלחות חסרת תקדים נגד המגזר החרדי כולו.

בתוכניתו ברדיו 103FM התייחס קופמן לפגיעה בביתו של השופט באלון שבות, והדגיש כי הפורעים לא בחלו באמצעים למרות זהותו השמרנית של סולברג. "הייתה פה פלישה לביתו של סולברג, אדם דתי, איש ימין שתומך בימין ולא מתבייש בזה, אבל זה לא מנע מהמחבלים הקטנים לפרק לו את הבית", אמר קופמן בכעס.

"אני מביט עליהם כאל אויב"

בהמשך דבריו החריף השדרן את הטון, והעביר את הביקורת מהקבוצה המצומצמת שביצעה את המעשים אל עבר הציבור החרדי כולו, תוך שהוא משתמש בביטויים קשים ומשווה אותם לארגוני טרור.

"כך אנחנו נראים", תקף קופמן בשידור חי. "אינני מבחין בין פלגים, אני מביט עליהם כאל אויב. כמו שיש ארגוני טרור, ככה אני מתייחס לחרדים, כאל אויב".

"המשטרה היא כנופיה"

לסיום, הביע קופמן חוסר אמון מוחלט ביכולתה של משטרת ישראל להתמודד עם תופעות מהסוג הזה, וקרא להפעלת שירות הביטחון הכללי כדי למגר את האלימות הפוליטית והמגזרית.

"הם לא עניין למשטרה", חתם קופמן את אבחנתו לגבי הטיפול באירועים האחרונים, ולא חסך שבט ביקורת גם מארגון אכיפת החוק הרשמי של המדינה: "המשטרה היא כנופיה והיא לא יכולה לטפל בזה. השב"כ הוא זה שצריך להיכנס לאירוע".