ב-20 דקות: ארוחת פסטה מושלמת בסיר אחד

בלי לעמוד שעות במטבח ובלי הררי כלים בכיור – מתכון קליל ומנחם שיסגור לכם את השבוע בכיף

סוף השבוע כבר כמעט כאן, האנרגיות של שבוע העבודה והלימודים כבר בסימן ירידה, וזה בדיוק הזמן שבו עולה השאלה הנצחית: "מה מכינים היום לארוחת ערב?". ימי חמישי דורשים פתרון ייחודי – מצד אחד אנחנו משתוקקים לארוחה חמה, מפנקת ומנחמת שתעניק תחושת ביתיות וסוף שבוע, אך מצד שני, לאף אחד אין באמת כוח לעמוד שעות מול הסירים או להתמודד עם כיור מלא כלים בסוף הערב.

הכירו את קסם ה"סיר אחד"

הפתרון המושלם למשוואה הזו טמון בשיטת ה-One Pot Pasta (פסטה בסיר אחד). מדובר בטכניקת בישול חכמה שבה כל הרכיבים – כולל הפסטה היבשה עצמה, הרוטב, הנוזלים והתבלינים – נכנסים יחד לאותו הסיר ומתבשלים בהרמוניה. הנוזלים המצטמצמים יחד עם העמילן שהפסטה משחררת באופן טבעי יוצרים רוטב עשיר, קרמי ועמוק במיוחד, במינימום מאמץ מצידכם.

רשימת המרכיבים (לרוטב עגבניות-שמנת משפחתי)

1 חבילה (500 גרם): פסטה שאוהבים (פנה, פוזילי או ספגטי)

1 קופסה (400 גרם): עגבניות מרוסקות באיכות טובה

1 מיכל (250 מ"ל): שמנת לבישול (15% או חלופה צמחית)

2 כפות: רסק עגבניות

3-4 שיני: שום כתושות

2 כפות: שמן זית

תיבול: כפית אורגנו יבש, כפית סוכר (לאיזון חמיצות העגבניות), מלח ופלפל שחור

לסיום מפנק: חופן גבינה צהובה או מוצרלה מגוררת, ועלי בזיליקום טריים

שלבי ההכנה: פשוט ומהיר