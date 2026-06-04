מנורה רעדה - ואז הוא החליק: ששון שאולוב במופע שכולם מדברים עליו

במופע ה-360 הראשון שלו בהיכל מנורה, ששון שאולוב סיפק ערב מלא באנרגיות עם במה מיוחדת בצורת S, לוקים שחורים בולטים, רגעי אמונה מול הקהל ואירוחים של אופק אדנק וחיים איפרגן. אבל לצד כל ההפקה הגדולה, היה גם רגע אחד קטן שהצליח להלחיץ את האולם

אמש עלה ששון שאולוב לראשונה למופע 360 בהיכל מנורה, עם הפקה גדולה, במה מיוחדת בצורת S והמון אנרגיה לאורך כל הערב. מהרגע הראשון היה ברור שזה בדיוק הסגנון שמתאים לו - לרוץ מצד לצד, לקפוץ, לרדת לקהל ולא לעצור לשנייה.

הבמה המפותלת אפשרה לו לזוז כל הזמן בין חלקים שונים באולם, והרגישו שהוא נהנה מזה לא פחות מהקהל.

הלוקים השחורים והסטיילינג הבולט

גם הסטיילינג תפס חלק גדול מהמופע. שאולוב עלה כמעט כל הזמן בלוקים שחורים, אבל עם טוויסטים שונים - פעם עם בד שקוף, פעם עם אלמנטים שנשפכים מהבגד ופעם עם פריטים יותר מוגזמים שנתנו וייב כמעט תיאטרלי.

זה היה מאוד "ששון" - בולט, מוחצן ולא רגוע לרגע.

הרגעים האמוניים שהקהל התחבר אליהם

לצד הלהיטים הגדולים כמו "עולם בשני צבעים", "גנים משוגעים", "התקדמתי ממך", "נווה הדרים", "משהו אמיתי בעיניים", "תמיד אוהב אותי" ו"מגנט", היו גם לא מעט רגעים של אמונה וחיבור לקב"ה.

באחד הרגעים במופע, כשהוא שתה מים על הבמה, הוא בירך "שהכל נהיה בדברו" - וכל הקהל ענה אחריו "אמן". בהמשך הוא גם שר שירים עם אווירה חסידית יותר ודיבר על אמונה ועל הקב"ה.

סרוגים

האירוחים שהקפיצו את מנורה

כמו לא מעט מופעי ענק בז'אנר, גם אצל ששון שאולוב היו אורחים שעלו לבמה והקפיצו את הקהל. במהלך הערב הוא אירח את אודיה ואת חיים איפרגן, כשכל אחד מהם קיבל רגע משלו מול הקהל במנורה.

הנפילה שכולם דיברו עליה

אי אפשר לדבר על ההופעה בלי להזכיר את הנפילה שהפכה מהר מאוד לשיחת הערב. באמצע המופע ששון שאולוב החליק על הבמה אחרי שדרך על מים, ונפל חזק על הגב מול כל הקהל בהיכל.

לרגע אחד האולם ממש עצר - אבל תוך שניות שאולוב כבר קם, צחק על מה שקרה והמשיך לרוץ על הבמה כאילו כלום לא קרה.

הרגע עם אמא שלו

באחד החלקים היותר מרגשים של הערב, שאולוב ניגש לאמא שלו, חיבק אותה מול כל הקהל והקדיש לה שיר. דווקא בתוך כל ההפקה הגדולה והטירוף על הבמה, זה היה רגע קטן ופשוט שתפס את הקהל.

סרוגים

ולפעמים גם קצת יותר מדי

לצד כל האנרגיות וההשקעה, היו רגעים שבהם הרגיש שהמופע עמוס מדי. היו הרבה אורחים ואלמנטים לאורך הערב, ולפעמים זה קצת משך את הפוקוס מהשירים עצמם.

אבל גם בתוך כל זה, הכריזמה של ששון והחיבור שלו לקהל החזיקו את המופע בלי רגעים מתים.