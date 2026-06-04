יוחנן טווינה: "אני ורפאלה נבחנו למירוץ למיליון - ולא התקבלנו"

כוכב הרשת יוחנן טווינה מדבר בריאיון לסרוגים על הכניסה של אחותו רפאלה לאח הגדול, יוצא נגד ההייט שהיא סופגת ברשת וחושף כי השניים בכלל ניסו בעבר להתקבל למירוץ למיליון - אך לא עברו את האודישנים. בריאיון הוא גם מסביר למה פחד להיכנס בעצמו לריאליטי ואיזה פורמט דווקא כן היה רוצה לעשות

כוכב הרשת יוחנן טווינה הגיע להשקת הפופ-אפ של איב רושה בביג פאשן גלילות, ובריאיון לסרוגים דיבר על הכניסה של אחותו רפאלה להאח הגדול, ההייט ברשת וגם הריאליטי שהוא דווקא כן היה רוצה לעשות.

צפו בראיון של יוחנן טווינה לסרוגים

סרוגים

"אני גאה להיות אח של רפאלה"

טווינה הודה שבהתחלה בכלל חשש מהכניסה של אחותו לבית האח הגדול: "אמרתי לעצמי 'יואו איזה בושות הולך להיות', אבל היום אני גאה להיות אח של רפאלה". לדבריו, מה שהוא הכי אוהב בה זו הכנות שלה: "היא אומרת בדיוק מה שהיא חושבת. היא מאוד אמיתית, יש לה דרך ארץ והיא אוהבת אנשים".

בהמשך גם יצא להגנתה בעקבות התגובות שהיא מקבלת ברשת, במיוחד מצד המעריצים של גל בבית. "אנשים צריכים לעשות זום אאוט ולהבין שזו בסך הכול תוכנית", אמר. "אפשר לא לאהוב דייר, אבל ההייט נהיה מוגזם. אנשים לא באמת מכירים את הלב של רפאלה".

"פחדתי שיראו צדדים פחות טובים שלי"

כשנשאל למה הוא עצמו לא נכנס לאח הגדול, ענה בכנות: "פחדתי. פחדתי שפתאום יראו צדדים פחות טובים שלי". בהמשך אפילו צחק על עצמו: "עד עכשיו אוהבים אותי, לא בא לי להרוס את זה. יש מצב שפתאום יוצא ממני שדון".

טווינה סיפר שלמרות הפחד, הוא מאוד אוהב ריאליטי ועוקב אחרי התוכניות הגדולות בארץ.

יוחנן טווינה צילום: אינסטגרם

"בא לי חתונה ממבט ראשון"

כשנשאל לאיזה ריאליטי כן היה מסכים להיכנס, שלף תשובה מפתיעה: "חתונה ממבט ראשון. לא עכשיו, אבל עוד שנה-שנתיים למה לא?״.

הוא גם סיפר שהיה שמח להשתתף ברוקדים עם כוכבים: "אני טוב בזה", אמר בחיוך.

בהמשך חשף שניסה בעבר להתקבל למירוץ למיליון יחד עם רפאלה - אבל השניים לא עברו את האודישנים: "לא התקבלנו, אבל בסדר, בעיה שלהם".