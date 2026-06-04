ועדת החינוך הגיע לטובא זנגריה - שערי בית הספר ננעלו

ועדת החינוך הגיעה לסיור בטובא זנגריה, אלא שהתושבים מנעו את הכניסה לכיתות ושערי בית הספר נותרו נעולים. ראש המועצה: "אין כניסה, אנחנו בעלי הבית, הצפון בידינו". סוכות הגיב: "נפעל לעצור כל תקציב לבתי ספר שמחנכים לפשיעה"

ועדת החינוך הגיעה הבוקר (ה') לבית ספר בטובא זנגריה, שערי בית הספר ננעלו.

למרות שהסיור תואם מראש עם משרד החינוך והרשות המקומית, כמקובל, ראש המועצה ותושבים נוספים מנעו את הכניסה לכיתות ושערי בית הספר נותרו נעולים. ראש המועצה: "אין כניסה, אנחנו בעלי הבית, הצפון בידינו".

בית הספר ננעל בפני ועדת החינוך

התושבים מונעים את הכניסה לבית הספר צילום: ללא קרדיט

יו"ר הוועדה, ח"כ צבי סוכות שהגיע במסגרת תפקידו כיו"ר הוועדה המפקחת על משרד החינוך: "אין אקס טריטוריה בישראל. באנו לראות איך מחנכים פה בבתי הספר ולצערנו גילינו חינוך לאלימות, פשיעה ובריונות. נפעל לעצור כל תקציב לבתי ספר שמחנכים לפשיעה."

אין אקס טריטוריה - סוכות בטובא זנגריה

במהלך האירוע עצרה המשטרה את אחד הנוכחים על תקיפת שוטר בתפקיד.