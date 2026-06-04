צמיחה של 50% בעשור: ישיבה תיכונית חדשה תיפתח בכפר תפוח

הישוב כפר תפוח גדל, וכעת נבחרה הרשת שתקים את הישיבה התיכונית החדשה בישוב - מוסד שישרת את תלמידי מזרח השומרון ואריאל. הנתונים חושפים זינוק חסר תקדים של למעלה מ־50% במספר בתי הספר באזור בתוך עשור: יוסי דגן הצהיר: "חינוך חזק הוא הבסיס להתיישבות חזקה"

מערכת החינוך בשומרון רושמת התרחבות קצב מהירה, כאשר בשנת הלימודים תשפ"ז עתידה להיפתח ישיבה תיכונית חדשה בכפר תפוח. המוסד החדש, "ישיבת בני עקיבא תפוח", יופעל על ידי מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא לאחר שזה זכה במכרז שפרסמה המועצה האזורית.



המוסד החינוכי החדש צפוי לשרת את תלמידי גוש קדמא והסביבה, ובהם תלמידים מהיישובים כפר תפוח, רחלים, מגדלים, נופי נחמיה, אביתר, רחבעם וכן מהעיר אריאל.

הקמת הישיבה משתלבת בתוך תוכנית חומש רחבה יותר שמקדמת המועצה האזורית שומרון, ובמסגרתה מושקעים עשרות מיליוני שקלים בפיתוח מוסדות החינוך לצורך היערכות לקצב הגידול באזור. מנתוני המועצה עולה כי בתוך עשור נרשם זינוק של למעלה מ-50% במספר בתי הספר בשומרון, כאשר המערכת גדלה מ-21 בתי ספר ל-32 מוסדות פעילים כיום.



תנופת פיתוח זו כללה הקמה של 11 בתי ספר חדשים בעשור האחרון, מתוכם 6 בתי ספר יסודיים ו-5 מוסדות על-יסודיים. במקביל לצמיחת התשתיות, בשנתיים האחרונות נרשם גידול של 5% במספר התלמידים הלומדים במערכת החינוך המקומית.

ברשת בני עקיבא בירכו על הזכייה במכרז ועל ההזדמנות להרחיב את פעילותם החינוכית למזרח השומרון ולכפר תפוח. מנכ"ל הרשת, אלחנן גלט, ציין כי הישיבה החדשה תשאף לשלב בין מצוינות פדגוגית ושימוש בכלים טכנולוגיים חדשניים לבין חינוך לערכים של חיבור לתורה, לעם ולארץ. במועצה האזורית הגדירו את המהלך כבשורה משמעותית עבור משפחות האזור וכנדבך נוסף שנועד לתמוך בצמיחת הקהילות בשטח, מתוך תפיסה כי ביסוס מערכת החינוך מהווה את העוגן המרכזי לפיתוח האזור כולו.