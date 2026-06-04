בדרך לאוסקר: הזוכה הגדול של דוקאביב

פסטיבל הקולנוע התיעודי הגדול בישראל הכריז על הזוכים לשנת 2026. "האישה בלבן" גרף את הפרס המרכזי ויהיה זכאי להגיש מועמדות לאוסקר, לצד שורה של זוכים בולטים בתחרויות השונות

פסטיבל דוקאביב ה־28 הגיע אמש לסיומו עם טקס חלוקת הפרסים שנערך בסינמטק תל אביב. הפסטיבל, הנחשב לאירוע הקולנוע התיעודי הגדול והחשוב בישראל, הציג השנה עשרות סרטים מהארץ ומהעולם והמשיך את מסורתו כפסטיבל הדוקומנטרי המרכזי בישראל.

את הפרס המרכזי בתחרות הישראלית, פרס הסרט הישראלי הטוב ביותר ע"ש דב יודקובסקי, קטף הסרט "האישה בלבן" של הבמאית עמנואל מאייר, שהופק יחד עם ארק גליניק. הזכייה מעניקה לסרט גם אפשרות להגיש מועמדות אוטומטית לפרס האוסקר בקטגוריית הסרט התיעודי. חבר השופטים שיבח את הסרט על היכולת לחבר בין סיפור היסטורי לבין המציאות הישראלית העכשווית ועל המסר ההומניסטי העומד במרכזו.



"האישה בלבן" של עמנואל מאייר זכה בפרס הסרט הישראלי הטוב ביותר בפסטיבל דוקאביב ה־28 צילום: צילום נ.בן עמי, באדיבות כאן11

פרס יוסי קאופמן לבימוי הוענק לשקד גורן על סרטו "אסתר", בעוד שפרס חבר השופטים הלך ל"שלום" של מיטל צביאלי. פרס ראש עיריית תל אביב־יפו לסרט הביכורים הוענק ל"עין אחת פקוחה" של תם גיאת.

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בקטגוריות המקצועיות זכה עמיקם שילה בפרס הצילום עבור עבודתו על הסרט "שלום", דניאל אל־פלג זכה בפרס העריכה על "אסתר", ועמנואל מאייר, גרגור מורבאך ולילי יודינסקי זכו בפרס התחקיר על "האישה בלבן".



"שלום" של מיטל צביאלי זכה בפרס חבר השופטים בתחרות הישראלית צילום: אביגיל שפרבר ומיטל צביאלי

בתחרות הבינלאומית הוכתר הסרט "מרינקה"של פיטר יאן דה פו כסרט הבינלאומי הטוב ביותר. גם הוא יהיה זכאי להגיש מועמדות אוטומטית לאוסקר. חבר השופטים ציין את המבט המתמשך והאינטימי של הסרט על חייהם של צעירים בעיר האוקראינית מרינקה לאורך עשור של מלחמה.

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בתחרות "מעבר למסך" זכה הסרט "לאחות את השברים" של אנסטסיה מירושניצ'נקו, בעוד שהסרט הישראלי "הוסטל ז'בוטינסקי" של עדי יפה כהן קיבל ציון לשבח.



מתוך "עין אחת פקוחה", סרטו של תם גיאת, זוכה פרס סרט הביכורים בתחרות הישראלית צילום: צילום אוהד מילשטיין

בקטגוריית הסרט הקצר זכה "שתיים וחצי דקות בחמישה שקלים" של יפים גרבוי, ואילו בתחרות סרטי הסטודנטים הוענק הפרס הראשון ל"ריו ונאפז" של מעיין ניניו מאוניברסיטת תל אביב. שני הסרטים מצטרפים לרשימת הזוכים הבולטים של הפסטיבל השנה.



מתוך "שתיים וחצי דקות בחמישה שקלים", זוכה פרס הסרט הקצר הטוב ביותר בפסטיבל דוקאביב צילום: באדיבות יפים גרבוי שקלים

פסטיבל דוקאביב נוסד בשנת 1999 והוא פסטיבל הקולנוע היחיד בישראל המוקדש כולו ליצירה תיעודית. מדי שנה הוא מציג למעלה ממאה סרטים חדשים מהארץ ומהעולם ונחשב לאחד הפסטיבלים המוערכים בתחום הקולנוע הדוקומנטרי בזירה הבינלאומית.