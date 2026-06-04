בתיווך אמריקני: ישראל ולבנון סיכמו על מתווה להפסקת אש

ישראל, לבנון וארצות הברית הודיעו הלילה (בין רביעי לחמישי) על הסכמה למתווה שנועד להביא להפסקת אש מלאה בגבול הצפון ולהפחתת המתיחות בין הצדדים.

על פי ההודעה המשותפת, יישום ההסכם מותנה בראש ובראשונה בהפסקה מוחלטת של פעילות האש מצד חיזבאללה ובהרחקת פעילי הארגון מהמרחב שמדרום לנהר הליטני.

במסגרת ההבנות סוכם כי כבר בתקופה הקרובה יוקמו אזורי פיילוט שבהם יופקדו סמכויות הביטחון והשליטה באופן בלעדי בידי צבא לבנון, ללא מעורבות של ארגונים חמושים שאינם חלק ממוסדות המדינה.

הצדדים ציינו כי המהלך נועד ליצור תשתית להסדר רחב יותר בעתיד, שיכלול מנגנוני ביטחון קבועים והסדרים מדיניים ארוכי טווח.

חזרה לשולחן המשא ומתן

לפי ההודעה, ישראל ולבנון צפויות לשוב לשיחות במהלך השבוע של 22 ביוני, במסגרת מסלול מדיני וביטחוני שיתקיים בתיווך אמריקני.

המסגרת שעליה דנו הצדדים מבוססת, בין היתר, על שיחות ביטחוניות שנערכו לאחרונה בארצות הברית, ומטרתה להבטיח את הריבונות, הביטחון והשלמות הטריטוריאלית של שתי המדינות.

בין העקרונות שנידונו: פירוק נשקם של ארגונים חמושים שאינם כפופים למדינה, מניעת התבססות מחודשת של גורמי טרור בדרום לבנון, וחיזוק מנגנוני הביטחון הרשמיים של המדינה הלבנונית.

וושינגטון: ההסכם חייב להיות בין המדינות

ארצות הברית הדגישה כי היא רואה בממשלות ישראל ולבנון את הגורמים הבלעדיים שאמורים לעצב את עתיד היחסים ביניהן, והבהירה כי כל הסדר עתידי צריך להתגבש באמצעות מגעים ישירים בין המדינות ובתיווך אמריקני.

בוושינגטון הודיעו גם על כוונה להמשיך ולסייע לצבא לבנון, במטרה לחזק את יכולותיו ולאפשר לו לממש שליטה אפקטיבית בכלל שטחי המדינה.

בהודעה המשותפת נמתחה ביקורת על פעולותיה של איראן באזור, ונאמר כי פעילותה ממשיכה לערער את היציבות במזרח התיכון.

ישראל: אין חסינות לחיזבאללה

ישראל הבהירה כי מבחינתה כל הסדר ארוך טווח מחייב את פירוקו של חיזבאללה מנשקו ואת חיסול תשתיות הטרור של הארגון ברחבי לבנון.

שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, התייחס להסכם והדגיש כי אין לראות בו ויתור ישראלי על דרישותיה הביטחוניות.

לדבריו, חיזבאללה אינו מקבל חסינות במסגרת ההבנות שהושגו, והמשך יישום ההסכם תלוי בהפסקה מוחלטת של הירי לעבר ישראל ובפירוק יכולותיו הצבאיות של הארגון.

בלבנון, מנגד, הדגישו את מחויבותם לשמירה על ריבונות המדינה, לכיבוד הגבולות הבינלאומיים ולהשלמת יישום הפסקת האש באמצעות חיזוק צבא לבנון והרחבת שליטתו בשטח.