מפלגה חדשה? הח"כים לשעבר שוקלים ריצה משותפת

שר התקשורת לשעבר יועז הנדל, נציב כבאות והצלה לשעבר דדי שמחי, וחבר הכנסת לשעבר אביר קארה, נפגשו השבוע כדי לבחון מקרוב אפשרות של ריצה משותפת. על פי הדיווח ב'ישראל היום', השלושה אישרו באופן רשמי את דבר קיומו של המפגש.

ברקע הניסיונות לגבש את הרשימה, עלו על שולחן הדיונים גם נתונים אלקטורליים וסקרי עומק שנבחנו על ידי המשתתפים. לפי הנתונים וההערכות שהוצגו במהלך הפגישה, חיבור פוליטי רשמי בין השלושה מחזיק בפוטנציאל משמעותי, שצפוי לא רק לעבור בבטחה את אחוז החסימה, אלא אף לזכות במספר מנדטים משמעותי.

במתכונת מאוחדת ועם הפנים לחיבורים נוספים

במהלך הפגישה דנו השלושה בשאלת המבנה הניהולי והפוליטי של שיתוף הפעולה העתידי. בין היתר, נבחנה האפשרות האם להקים סיעה מאוחדת וחדשה לחלוטין שתרוץ יחד, או שמא לפעול במסגרת פלטפורמה משותפת אחרת שתתאים לכל הצדדים.

במקביל לסיכומים הפנימיים ביניהם, השלושה אינם מסתפקים במשולש הנוכחי ומנהלים באופן אקטיבי שיחות וגישושים מול דמויות פוליטיות וציבוריות נוספות, במטרה להרחיב את השורות. כחלק מאותם גישושים פוליטיים רחבים, נפגש דדי שמחי כבר לפני מספר חודשים עם האלוף (במיל') עופר וינטר, במסגרת בחינה כוללת של האפשרויות והשילובים הפוליטיים השונים העומדים על הפרק.