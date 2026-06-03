דרישה מנתניהו: לפני פיזור הכנסת, החזר את הישיבה לקבר יוסף

ראש ישיבת "עוד יוסף חי" הרב יוסי אליצור, ח"כ צבי סוכות ויוסי דגן דורשים מראש הממשלה לאפשר את חזרת הישיבה לקבר יוסף עוד לפני הבחירות: "הזדמנות היסטורית לתקן עוולה"

ראש ישיבת "עוד יוסף חי", הרב יוסי אליצור, יו"ר ועדת החינוך ח"כ צבי סוכות וראש מועצת שומרון יוסי דגן שיגרו מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, ובו קראו לאפשר את חזרת הישיבה למתחם קבר יוסף בשכם עוד לפני הבחירות הקרובות.

בפנייה לרה"מ טענו כי חלפו יותר מ-25 שנים מאז פונתה הישיבה מהמקום עם פרוץ האינתיפאדה השנייה, וכי קיימת כעת הזדמנות להשיב את הנוכחות הקבועה במקום.

לדבריהם, הישיבה ערוכה לשוב למתחם וכי בעבר אף הוצגו עמדות במערכת הביטחון שתמכו באפשרות של כניסה יומיומית לקבר יוסף, אולם הדבר טרם יצא לפועל.

הזדמנות לתקן עוולה

במכתבם כתבו כי לקראת מערכת הבחירות יש לקבל החלטה שתאפשר את חזרת הישיבה למקום: "זהו מהלך שישדר מסר ברור על מחויבותה של מדינת ישראל למקומות הקדושים לעם ישראל" נכתב.

המכתב לראש הממשלה צילום: עוד יוסף חי

ועוד הוסיפו שזו "הזדמנות היסטורית לתקן עוולה שנמשכת מזה רבע מאה".

"הגיע הזמן לקיים את הדרישה"

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, אמר כי לדעתו יש להשיב את הישיבה למקומה ההיסטורי.

"הדרישה לחזור לקבר יוסף היא דרישה מוסרית וצודקת, והגיע הזמן לקיים אותה" אמר.

גם ח"כ צבי סוכות הצטרף לקריאה ואמר כי בתקופה האחרונה חלה התקדמות בכל הנוגע לכניסות למתחם. לדבריו, יש לפעול להרחבת הנוכחות היהודית במקום ולהשבת הישיבה לפעילות במתחם.

מישיבת "עוד יוסף חי" נמסר כי לאחר יותר משני עשורים מחוץ למתחם, מדובר בעיתוי מתאים לבחון מחדש את האפשרות לשוב ולפעול בקבר יוסף באופן קבוע.