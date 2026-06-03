הנקודה האדומה: למה אי אפשר למנות בכירים למען אשם?!

כשמינויים בכירים מסתבכים בגלל קשרי עבר לרה”מ בהווה, אף אחד לא אחד לא חסין מהדחה עוד לפני שמונה בכלל. אז למה ממשיכים לנסות להעביר מינויים שנועדו מראש לכישלון?

הנקודה האדומה י"ח בסיוון. אולפן סרוגים

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך.

זו הנקודה האדומה להיום:

איך ייתכן שמנהיג שתקף באירן וחיסל מחבלים גדולים, לא מסוגל לאשר מינוי ציבורי?

איך ייתכן בכלל למנות מישהו לתפקיד ציבורי בארץ הזאת?

הרי אנחנו מדינה קטנה, כולם מכירים את כולם ואצל הסרוגים זה עוד יותר חמור:

כולנו מכירים את חוק הדוסים השלובים, כשחבר מביא חבר מההסדר, וההוא התפלל איתי בבית הכנסת

וההיא חברה של ההורים מבני עקיבא.

מוכר, ידוע ומעצבן לאללה.

אבל איך מצפים ממישהו להתמנות לתפקיד כלשהו כשרגע אחרי ששמו מוזכר כמעומד כולם צריכים לדעת שהוא היה היועץ של נתניהו, עורך הדין של נתניהו, הספר של שרה נתניהו והדוג- ווקר של הכלבה לשעבר של משפחת נתניהו?!

מעניין מאד שמינוי מקורבים שאינם מתארחים קבוע באולפני ערוץ 14, לא מסוקר במוגזם בערוצים שמתעלמים מהערוץ הזה, ורק במינויים שביבי עצמו מעורב בהם כל שאר הערוצים קופצים צועקים ומוחים. ובערוץ 14 גם צועקים, אבל במחאה על השנאה כלפי מי שנבחר והיה העולם.

אז איך אפשר לנהל ככה מדינה?

נכון! אי אפשר! ובגלל זה אנחנו בדרך לבחירות...

אבל גם אחריהן לא בטוח שנרגיש שמשהו ישתנה.

מה אני עושה עד שיום אחד זה יקרה?

כמו ששר עידן רייכל:

מחכה!

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

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