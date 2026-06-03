הדרמה בכנסת: 9 חברי קואליציה בגדו בנתניהו

הבחירות למבקר המדינה הסתיימו במליאת הכנסת, ולאחר הספירה נראה שאין הכרעה. שופט בית המשפט לשעבר יוסף אלרון, קיבל 60 קולות ופרקליטו של ראש הממשלה נתניהו, מיכאל ראבילו קיבל 57 קולות.

ערוץ הכנסת

על פי החוק, במקרה ואחד מהמועמדים לא קיבל 61 קולות, הולכים לסבב נוסף. בספירה נמצא פתק אחד לבן, שיכול אולי היה להשפיע על התוצאה.

כבר כעת ניתן לומר כי תשעה חברי קואליציה מרדו בנתניהו והצביעו בעד אלרון. 2 חברי כנסת, פרוש ואלי דלל נעדרו מההצבעה.

המשמעות היא כי אם ראש הממשלה נתניהו לא יצליח להעביר לצידו 2 חברי כנסת - הוא מפסיד. בשל כך נתניהו זימן ללשכתו חברי כנסת שהוא חשד שהצביעו לאלרון, מתוך ניסיון להשפיע על החלטתם.

חברי כנסת טוענים כי עליזה בראשי, מנהלת סיעת הליכוד, דרשה מחברי המפלגה לתעד עצם בתמות "סלפי" מאחורי הפרגוד, עם הפתק של ראבילו. לאחר מכן היא מסרה הכחשה וטענה כי זה לא נכון. בשל הטענות, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, עצר את הישיבה וההצבעה נעצרה.