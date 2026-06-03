מרגש: נער מקדומים גייס תרומות לילד שחולץ מעיר ערבית בצפון

במקום לבקש מתנות לעצמו, בחר יהודה בן ה-13 להפוך את חגיגות בר המצווה שלו למבצע של חסד. בתוך זמן קצר גויסו אלפי שקלים עבור נער שאימו היהודייה חולצה לפני כחמש שנים ממערכת יחסים אלימה בעיר ערבית בצפון הארץ

יהודה פלאי, נער בן 13 מקדומים החוגג בימים אלו את בר המצווה שלו, החליט לציין את המאורע בדרך יוצאת דופן. במקום להתמקד בחגיגה האישית בלבד, פנה יהודה לארגון יד לאחים וביקש לסייע בגיוס תרומות עבור נער נוסף, בן לאם יהודייה ואב מוסלמי, העומד אף הוא לקראת חגיגת בר המצווה שלו. לשם כך צילם יהודה סרטון מיוחד שבו קרא לציבור לקחת חלק במיזם.

היוזמה זכתה להיענות מרגשת, ובתוך זמן קצר כבר גויסו כמה אלפי שקלים לטובת חגיגת בר המצווה של הנער, בנה של ריקי, אשר חולצה יחד עם ילדיה לפני כחמש שנים מעיר ערבית בצפון הארץ. ריקי (שם בדוי) וילדיה יצאו מהעיר לאחר שנים של אלימות קשה שחוו במסגרת המשפחה. מאז החילוץ מלווה המשפחה על ידי ארגון יד לאחים, ובמהלך השנים עברו תהליך שיקום משמעותי.

הילדים השתלבו במוסדות חינוך דתיים, רכשו בהדרגה את השפה העברית וקיבלו מעטפת רחבה של סיוע כלכלי, טיפולי וחינוכי. לצד הליווי המקצועי, זכתה המשפחה גם לחיבוק חם מצד הקהילה ביישוב שבו היא מתגוררת כיום.

תושבים רבים ליוו את האם במציאת עבודה, הזמינו את בני המשפחה לשבתות, לחגים ולאירועים משפחתיים, והאולפנה המקומית אף ערכה חגיגות בת מצווה לאחיותיו של הנער. עם השנים התחזקה המשפחה גם מבחינה רוחנית, החלה לשמור שבת וכשרות והשתלבה באופן מלא בחיי הקהילה.

בארגון יד לאחים התרגשו מאוד מיוזמתו של יהודה ואמרו: "אנו מתפעמים ממעשהו של יהודה, מעשי יהודי עמוק מהמעלה הראשונה. המעשה של יהודה ממחיש את הערבות ההדדית והרגישות המיוחדת שקיימות בעם ישראל. נער צעיר, שנמצא בעצמו בעיצומן של ההכנות לבר המצווה, בחר לחשוב על ילד אחר ולדאוג שגם הוא יוכל לחגוג את היום המיוחד שלו בכבוד ובשמחה. אנו מברכים את יהודה על היוזמה המרגשת ומאחלים לשני הנערים שיזכו לגדול לתורה, לחופה ולמעשים טובים".