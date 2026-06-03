תקלה נרחבת ברשת פלאפון: לקוחות לא יכולים להוציא ולקבל שיחות

מנויי חברת פלאפון דיווחו על תקלה נרחבת ברשת הסלולר, כשהם לא יכולים להוציא או לקבל שיחות. בחברה עדכנו כי "הנושא נמצא בטיפול הצוות ההנדסי"

לא רק אצלכם: לקוחות של חברת פלאפון דיווחו היום (רביעי) על תקלה ברשת הסלולר ובעיות קליטה, כשהם אינם מסוגלים להוציא או לקבל שיחות. בשלב זה לא ברור מה הוביל לתקלה ברשת.

מחברת פלאפון נמסר בתגובה כי "ייתכנו קשיים נקודתיים לחלק מהלקוחות בהוצאה וקבלת שיחות. הגלישה עובדת בצורה תקינה וניתן לבצע שיחות באמצעות הוואטסאפ. הנושא נמצא בטיפול הצוות ההנדסי".

כזכור, בדצמבר האחרון דווח על תקלה דומה ברשת פרטנר, כשגולשים רבים לא יכלו להשתמש בטלפון להוצאת או קבלת שיחות וכן דיווחו על שיבושים בשירותי האינטרנט הסלולרי במשך שעות ארוכות.

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