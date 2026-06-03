אחרי 24 שעות של שקט: יורטה מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון

אחרי יותר מ-24 שעות של שקט, אזעקות נשמעו בקריית שמונה ויישובים נוספים בקו העימות עקב חשד לחדירת כלי טיס עוין

אחרי 24 שעות של שקט, אזעקות צבע אדום נשמעו כעת (רביעי) בקריית שמונה, במנרה, וביישוב מרגליות עקב חשד לחדירת כלי טיס עוין. מדובר צה"ל נמסר כי הפרטים בבדיקה. לאחר כ-10 דקות, פיקוד העורף הודיע כי האירוע הסתיים.

בצה"ל עדכנו כי יורטה מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון לשטח ישראל. ההתראות התרעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט.

כאמור, זו הפעם הראשונה מזה יותר מיממה שבה נשמעו אזעקות ביישובי קו העימות. הפעם הקודמת שבה הופעלו התראות בצפון היה אתמול בשעה 10:35 בבוקר, אז נשמעו אזעקות במנרה, מרגליות וקריית שמונה עקב חשד לחדירת כלי טיס עוין. בצה"ל עדכנו כי זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, כשנאמר כי אין נפגעים.

ההתראות הנוכחיות מגיעות זמן קצר אחרי שדווח בלבנון כי כלי טיס בלתי מאויש ישראלי תקף אופנוע שנסע בכביש חלדה, הנמצא כחמישה קילומטרים דרומית לרובע הדאחייה בביירות.

בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראו אמבולנסים שמגיעים לזירת התקיפה בכביש הראשי, כשעשן היתמר מהמקום. עם זאת, בשלב הזה ההערכה היא שלא מדובר בניסיון חיסול של יעד בכיר. בשלב זה לא ברור אם יש נפגעים מהתקיפה.