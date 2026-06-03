ספילברג, נולאן וקופה ראשית: הסרטים שינסו לכבוש את הקיץ

ספילברג חוזר למדע בדיוני, נולאן מעבד את האודיסאה, דיסני מחזירה את מואנה וצעצוע של סיפור, וגם הקולנוע הישראלי מגיע עם שני להיטים פוטנציאליים. אלה הסרטים הבולטים שיגיעו לבתי הקולנוע בקיץ הקרוב

הקיץ הקרוב בבתי הקולנוע נראה עמוס במיוחד, עם שילוב נדיר של שמות ענק, מותגים אהובים, סרטי המשך מסקרנים וגם כמה הפקות ישראליות מסחריות במיוחד. בתוך קצת יותר מחודש יגיעו למסכים סטיבן ספילברג עם סרט מדע בדיוני חדש, כריסטופר נולאן עם עיבוד אפי ל"האודיסאה", דיסני ופיקסאר עם חזרה לעולמות של "מואנה" ו"צעצוע של סיפור", DC עם "סופרגירל", וגם "קופה ראשית" ושלום אסייג שינסו להפוך את הקיץ הזה גם לחגיגה ישראלית. אז רגע לפני שהאולמות מתמלאים, הנה הסרטים הגדולים שכדאי להכיר.

מת לצעוק | 4 ביוני

סדרת הפרודיות האייקונית חוזרת למסך הגדול 26 שנים לאחר הסרט הראשון. הפעם שבים אנה פאריס, רג'ינה הול, מרלון ויינס ושון ויינס, שנאלצים להתמודד שוב עם רוצח במסכה ועם גל חדש של סרטי אימה, ריבוטים, סרטי המשך וטרנדים הוליוודיים. את הסרט ביים מייקל טידס, ועל התסריט חתומים ריק אלברז, קרייג ויינס וקינן אייבורי ויינס.



התגלית | 11 ביוני

סטיבן ספילברג חוזר לז'אנר המדע הבדיוני עם סרט מקורי חדש ומסתורי. הסרט, באורך 145 דקות, מבוסס על רעיון של ספילברג ונכתב בידי דיוויד קואפ, שותפו הוותיק ל"פארק היורה", "מלחמת העולמות" ו"אינדיאנה ג'ונס וממלכת גולגולת הבדולח". בתפקידים הראשיים מככבים אמילי בלאנט, ג'וש אוקונר, קולין פירת' וקולמן דומינגו.



קופה ראשית: הסרט | 17 ביוני

אחת הסדרות המצליחות בישראל מגיעה למסך הגדול. כוכבה, ניסים, אנטולי, שירה, ראמזי ואמנון יוצאים להרפתקה חדשה, כשאירוע בלתי צפוי מטלטל את "שפע יששכר" ולוקח את החבורה רחוק מאוד מהקופה. את הסרט ביים קובי חביה, על פי תסריט של יניב זוהר, נדב פרישמן, מתן בלומנבלט ודניאל סלגניק.



צעצוע של סיפור 5 | 18 ביוני

הצעצועים של פיקסאר חוזרים להרפתקה חדשה, והפעם האתגר שלהם הוא לא צעצוע אחר אלא העולם הטכנולוגי. באז, וודי, ג'סי ושאר החבורה מוצאים את עצמם מול מציאות שבה הילדים נשאבים למסכים ולמוצרים אלקטרוניים. את הסרט ביימו אנדרו סטנטון וקנה האריס.



סופרגירל | 25 ביוני

אולפני DC ממשיכים להרחיב את היקום הקולנועי שלהם עם "סופרגירל", בכיכובה של מילי אלקוק, כוכבת "בית הדרקון", בתפקיד קארה זור־אל. כאשר יריב חסר רחמים פוגע קרוב לביתה, סופרגירל יוצאת למסע בין־כוכבי של נקמה וצדק. את הסרט מביים קרייג גילספי, ולצד אלקוק משתתפים גם איב רידלי וג'ייסון מומואה.



המכוון | 25 ביוני

דרמת פשע חדשה בכיכובם של ליאו וודול, דסטין הופמן וליאור רז. במרכז העלילה עומד מכוון פסנתרים צעיר בניו יורק, שחוש השמיעה יוצא הדופן שלו מושך את תשומת לבם של עבריינים, הרואים בכישרונו כלי שימושי לא רק לכיוון פסנתרים אלא גם לפתיחת כספות. את הסרט ביים זוכה האוסקר דניאל רוהר.



מיניונים ומפלצות | 1 ביולי

המיניונים חוזרים למסך הגדול בסרט חדש מבית אילומיניישן, שממשיך את זיכיון "גנוב על הירח". העלילה מתרחשת בשנות ה־20 של המאה הקודמת, ועוקבת אחר ניסיונם של המיניונים למצוא מפלצות שילוהקו לסרט המפלצות שלהם. את הסרט ביים פייר קופין, שגם מדבב את המיניונים.



מואנה | 9 ביולי

דיסני מחזירה למסך את "מואנה" בגרסת לייב אקשן. קתרין לאגאיה מגלמת את מואנה, שיוצאת למסע ראשון מעבר לשונית המקיפה את האי שלה, יחד עם האל למחצה מאווי, בגילומו של דוויין ג'ונסון. את הסרט מביים זוכה האמי תומאס קייל, והוא מבוסס על סרט האנימציה האהוב של דיסני מ־2016.



חינה אמריקאית | 9 ביולי

שלום אסייג מביים קומדיה ישראלית חדשה בכיכובם של ישראל אטיאס, עדי הימלבלוי ושלום אסייג. במסגרת ההכנות לחתונה, דודו חוזר לישראל מארצות הברית יחד עם המשפחה האמריקאית של ארוסתו לטקס חינה מסורתי. מה שאמור להיות אירוע קטן הופך למסיבת ענק על ספינת הלידו בטבריה, שם הוא פוגש מחדש את אהבת נעוריו ומתחיל לתהות איפה באמת נמצאים החיים שרצה לעצמו.



האודיסאה | 16 ביולי

כריסטופר נולאן חוזר אחרי "אופנהיימר" עם אחד הפרויקטים השאפתניים של השנה: עיבוד קולנועי לאפוס המיתולוגי של הומרוס. הסרט עוקב אחר מסעו של אודיסאוס, מלך איתקה, בדרכו הארוכה והמסוכנת הביתה לאחר מלחמת טרויה. בצוות השחקנים משתתפים מאט דיימון, טום הולנד, אן האת'וויי, זנדאיה, לופיטה ניונגו, שרליז ת'רון ורוברט פטינסון.

