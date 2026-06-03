בעקבות עימות עם ההנהלה: העיתונאי הבכיר פוטר מרשת CBS

דרמה בתקשורת האמריקנית: העיתונאי סקוט פלי, הנחשב כאחד מהכתבים המפורסמים ביותר בתכנית התחקירים "60 דקות", פוטר מרשת CBS News בעקבות עימות קשה עם ההנהלה החדשה של הערוץ והתכנית. כך דווח הלילה (שלישי) בכלי התקשורת בארה"ב.

לפי הדיווחים, העימות בין פלי למפיק הראשי החדש של "60 דקות", ניק בילטון, התרחש ביום שני האחרון במהלך פגישה עם צוות התכנית. בדבריו פלי מתח ביקורת חריפה על ההתנהלות של בילטון והשינויים בתכנית, כשלטענתו עורכת החדשות הראשית של רשת CBS, בארי וייס, "רוצחת את 60 דקות. היא לא אוהבת את המקום הזה - היא הגיעה כדי להרוג אותו, והיא עושה בדיוק את זה".

פלי תקף גם את בילטון עצמו, וטען כי יש לו "כישורים דלים בתפקיד שנחשב כאחד החשובים ביותר בחדשות הטלוויזיוניות".

בתגובה, בילטון שלח אתמול מכתב לפלי בו נכתב כי "העסקתך מופסקת באופן מיידי, מסיבה מוצדקת. אתמול חטפת את הפגישה הראשונה שלי עם הצוות כדי להשמיץ אותי, את הכישורים שלי ואת הכוונות שלי, תוך גילוי חוסר נימוס ובוז יוצאי דופן. אני מקבל בברכה מגוון דעות ודיון מכבד בתוך הצוות, אבל זה לא היה דבר מהסוג הזה".

המפיק גם שלח הודעה לשאר עובדי התכנית, כשאמר להם כי "חשבתי שחשוב שתשמעו זאת ממני קודם: נפרדנו מסקוט פלי. אני יודע עד כמה סקוט היה משמעותי עבור רבים מכם, ואני לא אומר את הדברים הללו בקלות. עשיתי ניסיונות חוזרים לקיים איתו שיחות ישירות במהלך סוף השבוע, והיום אחר הצהריים ניסיתי למצוא מכנה משותף. זו לא הייתה הדרך שסקוט בחר".

פלי עצמו לא נשאר חייב, ופרסם הצהרה משלו על פיטוריו בה האשים את מפיקי התכנית בניסיונות לרצות את ממשל טראמפ. "המטרה שלנו הייתה להרחיב את התכנית לתוך עידן חדש של מדיה וטכנולוגיה, תוך שמירה על הערכים שהצופים שלנו מצפים לקבל מאיתנו" טען. "עכשיו, הנהלת הערוץ זורקת את התכנית האגדית הזו לפח, לכאורה כדי לרצות את ממשל טראמפ. הבזבוז שובר את ליבי".