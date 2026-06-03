ההודעה שמופצת בוואטסאפ ועלולה לגנוב לכם מידע

הודעה המתחזה לחברת תנובה ומבטיחה לכאורה מתנה או מענק כספי לרגל "חגיגות יום השנה" מופצת בשעות האחרונות ברחבי הארץ. במערך הסייבר קוראים לציבור שלא ללחוץ על הקישורים המצורפים

בשעות האחרונות מופצת ברשת וואטסאפ הודעת התחזות הנחזית להיות מטעם חברת תנובה, ובה מוצעת לכאורה מתנה או הטבה כספית לרגל "חגיגת יום השנה" של החברה.

על פי האזהרה, מדובר בהודעה חשודה הכוללת קישורים חיצוניים, אשר עשויים לשמש לאיסוף מידע אישי מהמשתמשים ואף להפצת ההודעה לאנשי קשר נוספים ללא ידיעתם.

אזהרת מערך הסייבר צילום: מערך הסייבר

גורמי הסייבר מדגישים כי גם אם ההודעה התקבלה מאדם מוכר, אין בכך כדי להעיד על אמינותה, שכן במקרים רבים הודעות מסוג זה מופצות אוטומטית מחשבונות של משתמשים שכבר נפלו בפח.

מה אסור לעשות?

הציבור מתבקש שלא ללחוץ על הקישורים המצורפים להודעה, לא להזין פרטים אישיים, סיסמאות, פרטי אשראי או קודי אימות, ולא להעביר את ההודעה הלאה.

כמו כן, מומלץ לבדוק מבצעים, הגרלות והטבות אך ורק באמצעות הערוצים הרשמיים של תנובה.

חושדים שנפגעתם?

במקרה שבו נלחץ הקישור או הוזנו פרטים אישיים, מומלץ לפעול בהקדם לשינוי סיסמאות רלוונטיות ולעקוב אחר פעילות חריגה בחשבונות.

במקרים של חשד להונאה או פגיעה ניתן לפנות למוקד 119 של מערך הסייבר הלאומי לקבלת סיוע והכוונה.