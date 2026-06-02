צה"ל חושף: עשרות מחבלי חיזבאללה מסתתרים ברובע הנוצרי בלבנון

דובר צה"ל בערבית חשף כי עשרות מחבלי חיזבאללה מסתתרים ופועלים ברובע הנוצרי בעיר צור: "אינכם חסינים שם"

דוברת צה"ל בערבית, סא"ל אלה ואויה, חשפה הערב (שלישי) כי עשרות מחבלי חיזבאללה מסתתרים ופועלים בתוך הרובע הנוצרי בעיר צור. בהודעה ואויה פנתה לבני העדה הנוצרית בלבנון וקראה להם לפעול נגד ארגון הטרור - אחרת יידרשו להתפנות.

"בשבוע שעבר פרסם צה"ל אזהרת פינוי לאזורים בעיר צור, וזאת בעקבות פעילות ארגון הטרור חיזבאללה באזור והפרת הסכם הפסקת האש על ידו". אמרה ואויה. "אזהרת הפינוי לא כללה את הרובע הנוצרי בעיר".

עם זאת, בצה"ל הדגישו כי "במהלך התקופה האחרונה, זיהה צה"ל פעילות של עשרות פעילים המשתייכים לארגון הטרור חיזבאללה בתוך הרובע הנוצרי. זו אינה הפעם הראשונה שבה אנו חושפים פעילות של חיזבאללה מתוך אזורים נוצריים, בהתבסס על אמונתו כי אזורים אלה מספקים לו מקלט בטוח יותר".

ואויה פנתה לנוצרים הגרים בעיר צור: "ארגון הטרור חיזבאללה, שהוביל את לבנון לחורבן וגרם לכם ולבני ארצכם להרס רב, ממשיך באותה הגישה גם כיום בתוך סביבתכם. למען ביטחונכם ושלומכם, דרשו את הרחקת מחבלי ארגון הטרור מאזוריכם".

בסיכום דוברת צה"ל שלחה מסר מאיים למחבלי חיזבאללה הנמצאים ברובע הנוצרי, כשהבהירה כי "אינכם חסינים שם. אם תמשיכו לשהות ולפעול מתוך אזור זה, צה"ל יפרסם הנחיות לפינוי הרובע הנוצרי וינקוט בצעדים הנדרשים נגדכם".