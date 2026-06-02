בנט חושף: זו הסיבה שאני לא מוותר לאיזנקוט על המקום הראשון

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, חושף מדוע אינו מוותר לגדי איזנקוט על ראשות הגוש

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, יוצא בקריאה פומבית וברורה לעברו של חבר הקבינט לשעבר גדי אייזנקוט, ומפציר בו להגיע להסכמות על ריצה משותפת במסגרת גוש פוליטי אחד לקראת המערכה הבאה. במהלך דברים שנשא בוועידת 'ידיעות אחרונות' ומכללת ספיר, שלל בנט את גישת הפיצולים והבהיר מהו המפתח לניצחון בקלפי.

"הרעיון של איזנקוט שנרוץ במפוצל הוא שגיאה חמורה", הצהיר בנט מעל הבמה והוסיף: "העם רוצה שנתאחד. הדרך היחידה לנצח את הבחירות היא עם גוש מאוחד שבראשו איש ימין. עמדותיי הימניות ידועות".

"רק איש ימין יכול"

המשמעות המעשית של דברי בנט נוגעת ישירות לשאלת מנהיג הגוש המסתמן, סוגיה שנחשבת לאחת מאבני הנגף המרכזיות בשיחות הגישוש בין השניים בשבועות האחרונים.

כשנשאל בנט באופן ישיר על הבמה האם העמדת הרמטכ"ל לשעבר בראשות הרשימה תביא לתוצאה שלילית, והאם במצב שבו אייזנקוט יעמוד בראשות האיחוד הם יפסידו בבחירות, השיב בנט נחרצות: "כן. רק איש ימין יכול".