מנהיגת המחאה הודיעה על כניסה לפוליטיקה; זו המפלגה בה תתמודד

אחת ממנהיגות המחאה הודיעה על כניסה לחיים הפוליטיים. זו המפלגה בה היא תתמודד

מערכת הבחירות לכנסת ה-26 מתחממת: פעילת המחאה הבולטת, עורכת הדין ורואת החשבון נאווה רוזוליו, הודיעה על הצטרפותה למפלגת 'הדמוקרטים' בהובלתו של יאיר גולן, ותתמודד על מקום ברשימת המפלגה לכנסת.

רוזוליו בת ה-40 נחשבת לאחת הדמויות הדומיננטיות ביותר בשנים האחרונות בהפגנות ובמחאות המתמשכות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו וממשלת ישראל הנוכחית. בין היתר, היא מוכרת כמייסדת של תנועת המחאה "משמרות הבושה", אותה הקמה כחלק מהמאבק נגד הרפורמה המשפטית.

"עם רוח הקרב מהרחובות – נחזיר את השפיות"

בפוסט שפרסמה בחשבונותיה ברשתות החברתיות, הסבירה רוזוליו את המניעים לצעד הפוליטי וכתבה: "המאבק על הבית עולה שלב. גאה להצטרף לנבחרת מקצועית ומצוינת, ולהתמודד על מקום ברשימת הדמוקרטים לכנסת".

לדבריה, היא מתכוונת להביא את האנרגיות ממוקדי ההפגנות הישר אל תוך המשכן בירושלים: "עם רוח הקרב של המאבק שלנו ברחובות בשנים האחרונות, נחזיר את ישראל למסלולה כדמוקרטיה ליברלית, נכונן הנהגה אחראית, ערכית וראויה, ונחזיר לישראל את השפיות והתקווה".