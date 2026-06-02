בפנייה לנתניהו: כך הגיב איזנקוט למינוי גופמן כראש המוסד

הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט הגיב למינויו של רומן גופן כראש המוסד כשהזכיר לראש הממשלה בנימין נתניהו על החלטה שלו לעצור פעילות של החטיבה שגופמן עצמו פיקד עליה

אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם ברשתות החברתיות פוסט בו הוא מברך את רומן גופמן על כניסתו לתפקיד ראש המוסד, הרמטכ"ל והח"כ לשעבר גדי איזנקוט לא נשאר חייב והגיב לפרסום של נתניהו - כשהזכיר לראש הממשלה כיצד עצר פעילות קרקעית של החטיבה שגופמן פיקד עליה.

נתניהו שיתף סרטון ישן בו נראה גופמן, אז מפקד חטיבת שריון 7, מדבר על הרצון להילחם. "רציתי ראשית להגיד לך שאנחנו מוכנים ורוצים להילחם" אמר גופמן, לצחוק בכירי המטכ"ל. "אבל יש בעיה אחת - אתם לא מפעילים אותנו. לאורך זמן עש כאן דפוס מאד בעייתי שמתפתח, ועיקרו להימנע מהפעלת כוחות היבשה. ועדיין, במציאות הנוכחית יש לנו הרבה מה להציע - בעזה, בלבנון, בסוריה, ובכל מקום שיידרש".

בתגובה, איזנקוט כתב לנתניהו ברשת X: "נתניהו, אני מציע שבפגישת העבודה הקרובה עם ראש המוסד הנכנס, הנושא הראשון יהיה מבצע 'צלול כיין'. תסביר לו למה לא אישרת בקבינט את המלצתי לאשר לחטיבה 7, בפיקודו של רומן גופמן ולכוחות נוספים, לתמרן קרקעית בסוריה".

"אם אתה כבר עוסק בסוריה - אולי תספר לו על עוד מקרה שדנו באיומים משם והפחד שלך מהם" הוסיף איזנקןו. "בינתיים, ממליץ לך להפסיק גם באירועים ממלכתיים לשסות, לשנוא ולסכסך, בניסיון נואש להסתיר את הכישלון שלך בלבנון".