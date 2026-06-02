הנקודה האדומה: ושבו יהודים לצפון השומרון

הנקודה האדומה י"ז בסיוון. אולפן סרוגים

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך.

זו הנקודה האדומה להיום:

שא-נור! חזרנו אליך שנית!!!

תעשו לחיים! מהיום כבר מותר ליהודים להסתובב חופשי בצפון השומרון,

בלי שלוויין יאתר אותם וישלח להם איזה מזל"ט מתנה מטראמפ שיבריח אותם מהאזור.

כמה שהמתיישבים חיכו לרגע הזה, וראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן חלם בכל טיסה לארצות הברית

כדי לעודד עוד אמריקאי לתמוך בהתיישבות, לשלוח הודעה לעיתונות בישראל עד שש בבוקר:

"המשיח בדרך! על אפכם ועל חמתכם צפון השומרון שייך ליהודים!”

אבל עליה לקרקע וקוץ בה:

דווקא היום הח"כים הערבים היו חייבים לקיים דיון בכנסת

תחת הכותרת "ככה עושים טרנספר" בהקשר לשיבת היהודים לצפון השומרון,

ותסמכו על חברת הכנסת לימור סון הר-מלך שלא הוזמנה לדיון,

אבל "נכנסה" אליו בכל זאת וקראה לעבר לזימי וכסיף:

“אתם בושה וחרפה לכנסת, תומכי טרור וזה לא יעבוד לכם".

אבל למה באמת חוזרים לצפון השומרון דווקא עכשיו?

כי זה הזמן לתקן צדק היסטורי!

זוכרים את המרגלים?

לא החברים החדשים של רומן גופמן, אלה ששלח משה לתור פלוס את הארץ.

הם לא אהבו את מה שראו,

הם חשבו שלא נוכל לעלות בסקרים ואי אפשר לכבוש את ההר.

אבל היום- רגע לפני שנקרא בשבת הבאה את פרשת "שלח לך"

צפון השומרון שוב בשליטה יהודית מלאה,

וזו בהחלט סיבה לחגוג ברוך השם

וכמה שאנחנו צריכים עוד סיבות כאלה.

זו הנקודה האדומה והאופטימית להיום

ובעזרת השם שיהיו עוד הרבה נקודות חדשות על המפה,

כי אנחנו נשארים בה,

לא רק בשא-נור,

בהכל!

הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

