בלוט חתם על הצו וההתנתקות מתה סופית

מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, חתם על ביטול צו איסור השהייה בצפון השומרון מאז הגירוש. ראש מועצת שומרון יוסי דגן, שגורש משא-נור וחזר אליה, אמר: "עם ישראל שם את הסיוט הזה מאחוריו. יהיו בצפון השומרון יותר מפי 20 יהודים. ההתנתקות מתה - עם ישראל חי!"

החסם האחרון לביטול חוק ההתנתקות בצפון השומרון - הוסר: אלוף פיקוד המרכז, חתם על ביטול צו איסור השהייה בצפון השומרון, אשר מנע כניסה ושהייה של אזרחים ישראלים במרחבים שפונו במסגרת תוכנית ההתנתקות.

צו ביטול ההתנתקות צילום: ללא

לפי תקנות השלטון ביהודה ושומרון, כל חוק שעובר, צריך אישור וחתימה של מפקד פיקוד המרכז שהוא "ראש הממשלה של יהודה ושומרון". ביטול הצו, שהיווה את החסם האחרון לחזרה לצפון השומרון מהווה את המסמר האחרון בארון הקבורה של ההתנתקות ובתהליך השבת החיים היהודיים לצפון השומרון.

בוטל האיסור על כניסת ישראלים לשטחי C בצפון השומרון צילום: ללא

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, ממובילי המאבק לביטול ההתנתקות ומגורש מהיישוב שא-נור, בירך על ההחלטה ואמר:

"זהו יום היסטורי. קבורתה הסופית של ההתנתקות. אחרי שנים של מאבק ציבורי, התיישבותי ומדיני, אנחנו סוגרים עוד פרק כואב ומתקנים עוול היסטורי שנעשה למדינת ישראל, להתיישבות ולעם ישראל כולו.

ההתנתקות לא הביאה שלום ולא ביטחון. היא הביאה טרור, כאב ופגיעה קשה בארץ ישראל ובחוסן הלאומי. היום אנחנו ממשיכים בדרך התיקון. בדרך ל"תוכנית ההתחברות" שתביא פי 20 יותר אזרחים ישראלים לצפון השומרון. עם ישראל מבין את הטעות ומתקן אותה צעד אחר צעד.

המשימה שלנו ברורה: לבנות, לפתח ולהפריח מחדש את צפון השומרון. לא רק לחזור למה שהיה, אלא לצמוח הרבה מעבר לכך. יהיו כאן בעזרת השם פי עשרים יותר יהודים, יישובים פורחים, חקלאות, תעשייה, תיירות וחיים. זהו הניצחון האמיתי.

אני מבקש להודות, לשר הביטחון ישראל כ"ץ, לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', לאלוף הפיקוד, לאנשי "חומש תחילה", למגורשי חומש ושא-נור, לישיבת חומש ולכל מי שפעל לאורך השנים בנחישות ובאמונה למען תיקון העוול ההיסטורי.

עכשיו מתקנים. ההתנתקות מתה. עם ישראל חי!"