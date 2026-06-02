דיווח דרמטי: "שרה נתניהו הייתה בסכנה ממשית"

לשכת ראש הממשלה פנתה רשמית לשירות הביטחון הכללי (שב"כ) בדרישה נחרצת לפתוח בבדיקה מבצעית ומיידית, זאת בעקבות מה שמוגדר בלשכה כ"מחדל אבטחתי חמור ביותר". על פי הטענות, רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, הייתה חשופה אמש (שני) לסכנה ממשית ולפגיעה מיידית בעת ששהתה בלב ירושלים.

על פי דיווח של הכתבת הפוליטית שירית אביטן הכהן ב'ישראל היום', הפנייה הבהולה הועברה לחטיבת האבטחה הרלוונטית בשירות לאחר שהתבררו ממדי האירוע החריג. הפרטים המלאים סביב השלבים השונים של הכשל האבטחתי נמצאים בשעות אלו תחת תחקור קפדני של גורמי המקצוע.

האירוע נמצא בבדיקה

בשלב זה טרם פורסמו פרטים נוספים אודות אופי האיום או המיקום המדויק שבו שהתה רעיית ראש הממשלה בבירה בזמן התרחשות המקרה, אך בלשכת ראש הממשלה רואים את הדברים בחומרה רבה ומצפים לקבלת תשובות מהירות מהדרגים המאבטחים.