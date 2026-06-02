אחרי שנה של התרסקות: הדולר שובר את המגמה

הדולר הגיעה לנקודת שפל חסרת תקדים מזה עשורים, כעת לאחר שנה כמעט רצופה של ירידות חדות, מציג המטבע האמריקאי שתי עלויות רצופות, האם מדובר בשינוי מגמה?

מאז יוני 2025, ראה שער הדולר ירידות כמעט באופן אקסלוסיבי, עם עליות קטנות וספורדיות לאורך הדרך, כאשר בין יוני 2025 לימים אלה איבד שער הדולר מעל ל-20 אחוז מערכו.

משיא של 3 שקלים ו-60 אגורות בתחילת חודש יוני, לשיא שלילי של 2 שקלים ו-80 אגורות בלבדת, אובדן של מעל לחמישית מערכו.

אך כעת מציג המטבעי שתי עליות רצופות, שצפויות להחזיר קצת צבע ללחיים לחברות ההייטק ומשקיעים זרים.

אחרי שנה של מגמת ירידה מובהקת, הדולר טיפס השבוע פעמיים, ראשית מערך השיא השלילי של 2.80, לערך של 2.82, וכעת לערך של 2.85, ייתכן ומדובר בתחילתו של שינוי מגמה בשוק המטבעות הזרים.



