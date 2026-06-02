שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לדיווח הדרמטי

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה נגד הממשלה, מתייחסת לדיווח הדרמטי על פרטי השיחה בין הנישא טראמפ לראש הממשלה נתניהו.

על פי הדיווח, בתגובה לטענות של נתניהו על כך שארה"ב לא מאשרת לו לתקוף בלבנון, טראמפ אמר לו: "משוגע, בלעדיי היית בכלא".

ברסלר שיתפה את הדיווח וכתבה: "מה אומרים? לא אומרים. עושים. מבטיחים שתהיינה בחירות דמוקרטיות ושהרוב המוחלט של הישראלים שרוצים מדינה בטוחה, משגשגת ומיטיבה שלא מפקירה את אזרחיה וחייליה ינצח בבחירות".



בציוץ נוסף היא כתבה: "כדי להבין את עומק פגיעת נתניהו בבטחון המדינה - טראמפ אומר שהוא דאג שנתניהו לא יישב בכלא ובתמורה נתניהו אמור לעשות מה שטראמפ רוצה. זה בילתי נסבל".