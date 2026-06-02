איילת שקד רומזת: זו המפלגה אליה היא תצטרף

השרה לשעבר איילת שקד, התייחסה היום לעתידה הפוליטי וסיפקה רמז עבה לאיזו מפלגה בכוונתה להצטרף

י"ז סיון התשפ"ו
צילום: אברהם בלוך / סרוגים

במערכת הפוליטית מחכים לחזרתה הרשמית של איילת שקד לזירה הפוליטית, כשהשאלה היא לא האם היא תצטרף אלא מתי ולאיזו מפלגה.

אחרי החיבור של נפתלי בנט ויאיר לפיד נראה שלשקד אין יותר מדי אפשרויות, והיום היא סיפקה רמז עבה אודות זהות המפלגה אליה היא צפויה להצטרף.

בראיון לועידת הג'רוזלם פוסט אמרה שקד כי היא תודיע תוך 3-4 שבועות לאיזו מפלגה היא תצטרף כשהיא מבהירה שמדובר במפלגת ימין.

מי שמצליח לקרוא בין השורות מבין כי פניה של שקד הם למפלגת 'ישראל ביתנו' של אביגדור ליברמן, שכן לשאר מפלגות הימין הקיימות כיום - עוצמה יהודית והציונות הדתית - שקד לא תצטרף.

בנוסף, עם יועז הנדל יש לה ניסיון לא מוצלח שכולל חיבור שהתפרק אחרי מספר חודשים בלבד. בליכוד דרכה חסומה וממילא צפוף שם מדי כשלא פחות מ-20 ח"כחם מכהנים צפויים למצוא את עצמם בחוץ.

