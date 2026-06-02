כתב אישום נגד המחבל שהחזיק בגופת אורון שאול ז"ל

הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד איברהים חילו, המחבל שהחזיק בגופתו של החלל סמ"ר אורון שאול ז"ל

דוברות שב"כ, דוברות המשטרה ודובר צה"ל הודיעו היום (שלישי) כי בתום מאמצי חקירה משותפים של השב"כ ומשטרת ישראל - הוגשה הבוקר הצהרת תובע נגד מחבל חמאס שהחזיק בגופתו של החלל סמ"ר אורון שאול ז"ל.

נזכיר כי בחודש ינואר 2025 יצאו שב"כ וצה"ל למבצע "דרום אדום" במסגרתו הושב לישראל החלל החטוף סמ"ר אורון שאול, אשר נפל בקרב בשג'אעיה ב-20/07/2014 במהלך מבצע "צוק איתן", וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס.

כעת ניתן לפרסם כי במסגרת המאמצים להשבתו של סמ"ר אורון שאול ז"ל, נערך מבצע חשאי למעצרו של אברהים חילו, מחבל חמאס בגדוד שאטי. במסגרת חקירות שב"כ ומשטרת ישראל התקבל מידע אודות מעורבותו של חילו בהחזקתו של סמ"ר אורון שאול ז"ל, וזה כאמור נעצר והובא לחקירת שב"כ.

במהלך חקירתו של חילו בשב"כ, עלה כי החזיק בגופתו של החלל סמ״ר אורון שאול ז״ל קרוב לעשר שנים וכן התקבל מידע מדוייק אודות המיקום בו הוחזקה גופתו - מבנה אזרחי בעיר עזה. במבצע מורכב של שב"כ ואמ"ן, דקות בודדות לפני כניסת הפסקת האש לתוקף, חולצה גופתו של סמ"ר שאול ז"ל והובאה לקבורה בישראל.

המבצע התאפשר הודות לעבודת סיכול משולבת בה היו שותפים שב"כ, אמ"ן ומשטרת ישראל. הבוקר הוגשה הצהרת תובע נגד איברהים חילו, וביום חמישי עתידה פרליטות מחוז דרום (פלילי) להגיש לבית משפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום המייחס לו עבירות ביטחון חמורות.



