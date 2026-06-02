צפו: מפגיני שמאל פרצו לבניין הרשות השנייה

המשטרה פעלה היום (שלישי) לפזר מפגינים שנכנסו לבניין הרשות השנייה לטלוויזיה.

בהודעת המשטרה נכתב כי "פני זמן קצר הגיעו כמה עשרות מפגינים לבניין הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בירושלים, כשהם נושאים שלטים ומשתמשים באמצעי כריזה במסגרת מחאה במקום.

במהלך המחאה נכנסו המפגינים לבניין, וחלקם קשרו את עצמם זה לזה. שוטרי תחנת מוריה, ולוחמי יס"מ של מחוז ירושלים, הוזעקו למקום ופעלו להשבת הסדר.

לאחר שהמפגינים סירבו להישמע להנחיות השוטרים להתפנות והמשיכו בהתנגדותם, הם פונו מהמקום בכוח, ובמסגרת הפעילות עוכבו 5 חשודים לחקירה. לא נגרם נזק ולא היו נפגעים באירוע".