"יכולתי לעשות הרבה יותר מוגזם": נטע ברזני על העימות עם אוהדי הפועל

אושיית הרשת וכוכבת "המירוץ למיליון" נטע ברזני הגיעה להשקת הפופ-אפ של איב רושה בביג פאשן גלילות- ודיברה על הכול: הסערה במשחק בין בית"ר להפועל, האהבה הגדולה לבית"ר ירושלים, האפשרות שתחזור ל"המירוץ למיליון" וגם הקשר שלה לדת ולערכים שעליהם גדלה.

"לא באתי עם אבוקות"

ברזני סיפרה כי בכלל לא ניסתה לייצר פרובוקציה, וטענה שהכול יצא מפרופורציות אחרי שאוהד אחד החל לקלל אותה ביציע.

"שמחתי בשמחתה של הקבוצה שאני אוהדת, שרתי, זמזמתי, לא צרחתי בדציבלים מוגזמים", אמרה. "עבר איזה אוהד חמום מוח שהחליט לקחת אותי כאטרקציה והתחרע עליי. לא הבנתי בכלל מה קורה. אני מחייכת אליו והוא מקלל אותי".

בהמשך הוסיפה: "אם הייתי רוצה לעשות אקשן, הייתי עושה את זה הרבה יותר מוגזם. לא באתי להצית אותם, לא באתי עם אבוקות וצרחתי. די, חיים, תשחררו ותיהנו".

לדבריה, היא גם לא ציפתה שהאירוע יתפתח לכזה טירוף: "ממש לא ציפיתי לזה. תאמיני לי שאם הייתי עושה דבר כזה, הייתי באה עם ארבעה גברים שישמרו עליי, כי הייתה סכנה קטנה".

"אני שרופה על בית"ר"

ברזני סיפרה גם על החיבור העמוק שלה לבית"ר ירושלים: "אני ירושלמית במקור, גדלתי באזור הולילנד, מגיל קטן שמעתי את השירים על טדי. אחים שלי והמשפחה שלי אוהדים את הקבוצה, אז ברור שגם אני עם בית"ר".

על איבוד האליפות אמרה: "כאב לי הלב, אבל כל דבר הוא לטובה. עוד מעט מתחילה עונה חדשה והם יראו לכולם מה הם שווים".

עומר ונטע במירוץ למיליון צילום: רשת 13

"רק עם עומר"

בהמשך הריאיון התייחסה גם לגעגועים של הקהל אליה ואל עומר במירוץ למיליון: "כל פעם שעולה עונה חדשה, הקטעים שקופצים זה שלי ושל עומר. זה מצחיק אותי שאנחנו כאלה אייקונים".

כשנשאלה אם הייתה חוזרת לעוד עונה, השיבה: "ברור, אבל רק עם עומר. אנחנו זוג מנצח".

ברזני חשפה גם עד כמה הצילומים היו קשים מאחורי הקלעים: "אנשים לא מבינים כמה המירוץ קשה. יש לפעמים שלוש שעות שינה ואת יוצאת למקצה חדש. את חיה על קצה".

"דרך ארץ קדמה לתורה"

ברזני, שגדלה בבית דתי ולמדה באולפנה, סיפרה גם על הקשר שלה למסורת: "אני שומרת שבת ושומרת כשרות, אבל לפני הכול - תהיה בן אדם טוב".

"יש משפט שאני מאוד מאמינה בו: 'דרך ארץ קדמה לתורה'. לנסות לא לפגוע באנשים, לא לעשות רע - זה הכי חשוב".